La final de la Copa del Rey, con sabor navarro

Hace 35 años, un 26 de febrero de 1986, nació un niño rubio de Esquíroz que muy pronto comenzó a brillar en Osasuna, hasta alcanzar el primer equipo. Era tan bueno, que el club no pudo impedir su marcha. Apenas cuatro meses y medio después, un 11 de julio, Zizur contaba con un pequeño vecino más. Como el niño de febrero, también fue al club rojillo y creció convirtiéndose en una estrella. El primer chaval se llamaba Ignacio, Nacho. El segundo, Raúl. Monreal y García. Los dos navarros no esperaban, cuando eran críos, enfrentarse en una final tan importante como la de la Copa del Rey. Y menos, en 2021, siendo los futbolistas de más edad (el portero de la Real Miguel Ángel Moyá, nacido en 1984, está lesionado). Once navarros reúnen las dos plantillas y la final de este sábado será de la mayor cifra de la historia (la del Betis-Osasuna reunió a 6, Elía, Cruchaga, Josetxo, Puñal, Sanzol y Muñoz estuvieron en el Calderón).

RECIÉN RENOVADOS

Nacho y Raúl han llegado a su madurez y, lejos de vislumbrar el final de su carrera, han renovado sus contratos. Nacho Monreal, esta misma semana, por una temporada más con la Real más otra opcional, al tiempo que se recupera para la gran cita de sus problemas físicos. Raúl García también amplió su vinculación con el Athletic el 24 de febrero, en un curso en la que ha vuelto a ser una de las referencias de su equipo, incluso con ese cambio de posición que le convierte ahora en delantero.

El de Esquíroz (que además de pasado rojillo ha defendido la camiseta del Málaga y la del Arsenal) acumula 16 partidos este año en Liga, por los 24 de Raúl (también ex del Atlético de Madrid). En la Copa de esta temporada, el lateral izquierdo ha disputado sólo uno, por los 5 de un Raúl García que acostumbra a jugarlo casi todo.

Pero la que se disputa es la final de 2020, aplazada por la pandemia. La de 2021 será el 17 de abril, entre el Athletic, de nuevo, y el Barcelona. Y en 2020 Nacho acumuló 4 partidos y Raúl, 7.

TRES PORTEROS NAVARROS

Osasuna lleva sin subir un portero navarro al primer equipo desde los tiempos de Richard Sanzol y Juantxo Elía, precisamente el dúo de la final de Copa de 2005. Pero en la Real y el Athletic hay tres porteros navarros. El equipo donostiarra tiene como titular a Álex Remiro, con el joven Gaizka Ayesa en el banquillo, mientras que Jokin Ezkieta es el suplente de Unai Simón en el conjunto bilbaíno.

Álex Remiro Gargallo es, a sus 26 años, el meta indiscutible de la Real. El cascantino creció en la cantera de Lezama, adonde llegó desde el Aluvión de su localidad natal en 2009. Alternó el filial y el primer equipo hasta en 2016 fue cedido al Levante. Su siguiente cesión le catapultó al éxito, con el Huesca. El navarro se hizo gigante en la capital altoaragonesa y se ganó volver a Bilbao, pero de nuevo no tuvo oportunidades. Decidió marcharse a la Real, que es quien le ha dado confianza.

El ribero jugará la final y, preparado para cualquier percance, estará Gaizka Ayesa, un joven de Ansoáin, meta del filial, que justo cumple hoy 20 años y lleva en el banquillo 15 encuentros, desde la lesión de Moyá.

Desde Etxauri llegó a la Real en 2016 Aihen Muñoz, que comparte lateral zurdo con Monreal. Entre los dos estará la titularidad, aunque el veterano parte con ventaja tras recuperarse.

Y Mikel Merino se ha erigido en todo un líder con apenas 24 años desde que llegó en 2018 (después de sus aventuras en Dortmund y Newcastle). Ya lo fue en Osasuna el año del ascenso (2016) con apenas 19 años y sigue siendo este jugador diferencial que lo tiene todo para brillar el sábado.

LA ARMADA ROJIBLANCA

En el rival, además de Raúl García, cinco navarros tratarán de reflotar la Gabarra. El capitán Iker Muniain, un joven veterano de 28 años, sigue siendo importante en el Athletic, donde lleva desde 2004 (llegó procedente del Txantrea). Su carisma es esencial en su equipo, en el que debutó con 16 años.

El villavés Jokin Ezkieta defendió los colores de Oberena y Mutilvera antes de ir a Osasuna. Estuvo 4 años en la cantera del Barça, cesión al Sabadell incluida, y se fue a Bilbao en 2019.

Oihan Sancet es uno de los más jóvenes de la final, a sus 20 años (21 el día 25). El de Mendillorri es uno de los valores de Osasuna que se marchó en categorías inferiores al Athletic.

También pasado rojillo tiene Álex Berenguer. El Pollito está brillando en su primera campaña en Bilbao, tras su experiencia en Turín. Al de Barañáin le costó arrancar pero ahora mismo es de los jugadores más en forma del conjunto rojiblanco. El undécimo navarro de las plantillas de Athletic y Real Sociedad es Iñaki Williams. Nacido en Bilbao pero criado en la Rochapea, fue captado desde el Pamplona por el Athletic en 2012. Desde entonces, se ha erigido como uno de los jugadores más queridos y reconocidos por la afición de San Mamés. Su hermano Nico también ha acudido convocado un par de veces con el primer equipo.

También participó en este camino hacia la final de Copa 2020 el villavés Iñaki San José, pero su marcha al Birmingham le impedirá estar en La Cartuja.