Rodri no volverá al Beti Kozkor con la actual dirección deportiva

Actualizada 25/02/2021 a las 06:00

Rodri Fernández de Barrena ha tomado una decisión y así se la ha hecho llegar a la junta directiva del Beti Kozkor. No continuará en el equipo de Lekunberri con la actual dirección deportiva. Este miércoles, no recibió respuesta. El entrenador fue destituido el domingo, pero el martes el club hizo público un comunicado en el que dejaba sin efecto su decisión. En ese momento, la última palabra recaía en el técnico de Latasa.

Y Rodri Fernández de Barrena no se hizo esperar. Este miércoles por la mañana, se reunió en Lekunberri con la junta directiva, a la que hizo llegar un texto con su decisión, avalado por todos los miembros de su cuerpo técnico. “Con esta dirección deportiva no puedo seguir en el club”, reiteró. Y junto a él se encuentran Álvaro Etxarri, segundo entrenador; Jon Ander Unanua, preparador físico; Mitxel Laplana, delegado; Santi Saigós, auxiliar, y Aitor Goikoetxea, tercer entrenador. Ahora permanece también en el aire la decisión que tomaron los jugadores. Tras conocer la destitución del entrenador, el lunes comunicaron, a los responsables de la entidad, que no retomarían los entrenamientos, ni los partidos si no era con Rodri Fernández de Barrena. El martes, la plantilla no entrenó. Antes mantuvo una reunión con la junta directiva. La próxima sesión está fijada para esta tarde a las 19.30 horas. El sábado, el Beti Kozkor recibe en Lekunberri al Itaroa Huarte.

Los jugadores, al igual que el técnico, se encuentran a la espera de la decisión que tome la junta directiva, decisión que pueda cerrar el capítulo que se abrió el pasado domingo.

Fernández de Barrena:“Este club lo es todo para mí”



Están siendo días difíciles, según asegura, para Rodri Fernández de Barrena. Sin embargo, este miércoles confesó en una entrevista en Radio Marca Navarra sentirse mejor. “Es un día muy bueno para mí (en referencia a ayer). Me he quedado tranquilo después de decir las cosas que tenía que decir a quién se las tenía que transmitir después de estos días”, indicó. El técnico del Beti Kozkor dejó clara su postura ante la junta directiva del club de Lekunberri. “No volveré con la actual dirección deportiva”, sentenció. El técnico fue destituido el domingo, pero la entidad dejó sin efecto su decisión el martes. El entrenador ha dejado clara ahora su posición. No volverá con Óscar Galindo, como director deportivo.

Fernández de Barrena aprovechó la entrevista para dar las gracias. “Quiero dar las gracias a toda la gente que ha hecho que mi teléfono arda estos días. A mi familia, y sobre todo a mi cuerpo técnico y, por encima de todos, a mi plantilla que me ha mostrado una fidelidad que pocas se volverá a ver. Nunca os podré devolver todo lo que me habéis dado estos días”, indicó tras enumerar a todos ellos.

Los jugadores se plantaron tras conocer su destitución y aseguraron que no volverían a entrenar, ni jugar sin él. “Yo creo que la plantilla se ha volcado conmigo por las formas, maneras y los fundamentos que se han dado para sustituirme. Si hace un mes, cuando estamos en descenso, me hubieran destituido la gente no se planta. Es una razón deportiva. Yo lo hubiera aceptado. Pero cuando dices que la plantilla está enfrentada a mí, entonces responde. Lo han hecho de una forma que creo que ha sorprendido a todo el mundo. Estoy muy orgulloso de todos ellos”.

El técnico aseguró que, a día de hoy, la única razón para su cese es “un distanciamiento con el director deportivo”. “Ese es el motivo oficial que me han dado. Este club para mí lo es todo. Hoy (ayer) he decidido que no puedo seguir con lo que me han hecho. Es muy gordo. Salgo de la reunión diciendo que con esta dirección deportiva no puedo seguir. Es la decisión que mucha gente me ha empujado a tomar, sobre todo mi familia. No puedo seguir con la gente que ha hecho lo que me ha hecho. Lo que la dirección deportiva ha llevado a cabo a mis espaldas no lo puedo permitir”.