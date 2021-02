Los jugadores del Beti Kozkor se plantan

Actualizada 23/02/2021 a las 10:31

Los jugadores del Beti Kozkor de Tercera División han comunicado a la junta directiva del club que no van a retomar los entrenamientos, ni la competición si no es con Rodri Fernández de Barrena en el banquillo. La entidad de Lekunberri destituyó el domingo al entrenador después de que el equipo cayera 1-0 ante el San Juan, líder del Grupo A. El Beti Kozkor alegó que la decisión no se había tomado por motivos clasificatorios. El Beti Kozkor, pese a la derrota de la última jornada, es cuarto en la clasificación empatado a 23 puntos con el tercer clasificado, el Itaroa Huarte, y el segundo, el Pamplona.

El primer entrenamiento del equipo de Tercera está fijado para hoy a las 19.30 horas en Lekunberri. Miembros de la junta directiva han emplazado a los jugadores antes después de que ayer recibieran el comunicado en el que la plantilla les presentó su plante. Los jugadores han manifestado su respaldo al técnico que les llevó desde la Primera Regional a la Tercera División y se sienten molestos porque se les haya incluido como uno de los motivos por los que se ha destituido al entrenador. Según manifestó el día de su destitución el propio Fernández de Barrena, la junta directiva le explicó que los jugadores "no estaban con él".

El Beti Kozkor no ha comunicado todavía el nombre del entrenador que va a sustituir a Rodri Fernández de Barrena. El equipo tiene un importante partido este fin de semana. Recibe el sábado en Lekunberri al Itaroa Huarte, con el que lucha por las primeras plazas de la clasificación. Si se cumple lo planteado por los jugadores, el Beti Kozkor se enfrenta a importantes sanciones.