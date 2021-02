El Tudelano gana al Ejea y asalta la primera plaza del grupo

Actualizada 11/02/2021 a las 06:00

El Tudelano venció en el Municipal de Ejea y sumó su cuarta victoria consecutiva (1-2), triunfo que le lleva a la primera posición. Los hombres de Nacho Martín fueron muy superiores durante la primera parte, pero sufrieron en la segunda y estuvieron a punto de pagar caro no haber sentenciado. Samanes adelantó al equipo visitante y Nahuel colocó el empate poco después. A cinco minutos del final, un potente disparo de Ángel Sánchez desde la frontal dio el triunfo y el liderato al conjunto tudelano.

Un activo Samanes pudo marcar el primero en el minuto 19, pero Miguel lo evitó con una gran parada. Poco después, fue Rodrigo el que probó los reflejos del portero local, que de nuevo intervino para salvar al Ejea. La superioridad del Tudelano no se plasmaba en el marcador. Rodrigo dispuso de un mano a mano que erró justo antes de que los jugadores se marchasen a los vestuarios.

El técnico local, Javi Moreno, no veía finos a sus jugadores y realizó dos cambios en el descanso. Tres minutos después, el Tudelano se adelantó en el luminoso. Tras un error defensivo, Ángel Sánchez robó un balón y asistió a Samanes para que este marcase a placer. La alegría le duró poco a los pupilos de Nacho Martín. En la siguiente jugada, Nahuel aprovechó un rechace en la frontal del área para disparar lejos del alcance de Felipe y anotar el 1-1. El Ejea se creció tras el tanto y Néstor estuvo a punto de hacer el 2-1 de cabeza tras el saque de un córner. Fueron los mejores minutos de los locales. El Tudelano sufría y esperaba su oportunidad, y esta llegó a cinco minutos del final: Ángel Sánchez recogió un balón muerto en la frontal del área para dibujar un maravilloso remate ante el que Miguel no pudo hacer nada. El partido quedaba visto para sentencia, aunque en el tiempo añadido Rubén Garcés la tuvo para aguar la fiesta del Tudelano.

MARTÍN: "EL LIDERATO TIENE QUE SER UN PLUS DE CONFIANZA"



El técnico del Tudelano, Nacho Martín, resaltó la gran primera mitad de su equipo en Ejea. “Fue sensacional. Nos teníamos que haber marchado al descanso con dos o tres goles de ventaja, pero hoy (ayer) no tuvimos fortuna de cara a portería. Fuimos muy superiores, jugamos muy bien, pero no se reflejó en el marcador. En el segundo tiempo nos pusimos por delante y luego sufrimos bastante cuando nos empataron porque nos generó dudas”, afirmó el técnico logroñés, que también quiso subrayar la igualdad existente entre todos los conjuntos. “Al final lo pasas mal, porque en esta categoría las diferencias son muy pocas y para ganar hay que sufrir mucho”. La conseguida en tierras aragonesas fue la cuarta victoria consecutiva para el Tudelano, que alcanza el liderato y ya se prepara para las próximas citas. “Afrontamos los siguientes partidos con muchísimo optimismo, el equipo está muy enchufado. Hay ganas de seguir trabajando. Ahora mismo somos líderes, y eso tiene que ser un plus de confianza para la autoestima del grupo”.

Ejea 1

Tudelano 2

Ejea. Miguel; Mirambel (Javi Álamo, m. 46), Lolo, Dorado, Nahuel; Tena (Rubén Garcés, m. 46), Moustapha, Carracedo, Néstor (Brian Martín, m. 78), Carlos Vicente (Calin, m. 78); Dani Segovia.

Tudelano. Jon Ander; Yasin (Delgado, m. 78), Meseguer, Diego Royo, Barrera; Sarriegi, Gualda (Luso, m. 83), Rodrigo (Lalaguna, m. 70), Samanes; Ángel Sánchez, Diego Suárez.

Árbitro. Catalá Ferrán (Comité catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Mirambel, Moustapha y Carracedo y al visitante Diego Royo.

Goles. 0-1 (m.48): Samanes. 1-1 (m.51): Nahuel. 1-2 (m.85): Ángel Sánchez.

Incidencias. Municipal de Ejea. Partido disputado a puerta cerrada.