Vianés, local al otro lado de la frontera

El Vianés es el único equipo navarro que juega fuera de la Comunidad foral. Por su ubicación, cercana a Logroño, es más factible la disputa en las ligas riojanas, más próximas y con menos gastos de desplazamiento. El primer equipo milita esta campaña en el grupo A del bloque 16. Y no le está yendo nada mal. Los navarros son terceros y hace dos jornadas consiguieron colocarse en lo más alto de su clasificación. Pero su afición no puede disfrutarlo. Ni si quiera ahora que se permite la entrada a los campos de fútbol con limitación de aforo.

Los cierres perimetrales de las comunidades autónomas y las limitaciones de movilidad para frenar la propagación del coronavirus impiden al conjunto navarro, desde el inicio de la temporada, disputar los encuentros en su estadio, el Príncipes de Viana. El club tuvo que buscar una alternativa para participar en la competición. Eugenio Pinilla, nuevo presidente de la entidad navarra, explica que la federación de fútbol de La Rioja les ofreció entonces la posibilidad de escoger un campo dentro de su territorio donde poder jugar como locales. “Seleccionamos tres posibles y nos concedieron La Estrella, en Logroño”.

“No hay problema”

La decisión de la federación riojana, apunta Pinilla, tiene lógica. “Con tantas medidas y limitaciones de movilidad era más sencillo mover a un solo equipo que al resto de conjuntos del grupo cada fin de semana. Era lo más sencillo para poner en marcha la competición con los menores impedimentos posibles”. Una situación idéntica a la de la Oyonesa de Álava que milita en el mismo subgrupo.

El equipo se ha adaptado bien a la situación. “Si para garantizar mayor seguridad tenemos que movernos, no hay problema”. Lo que sí lamentan es que ahora que se permite la entrada de público a los estadios navarros, su afición no puede arroparles porque la movilidad entre comunidades está restringida. “Nuestra afición es la de aquí, la de Viana, y no pueden desplazarse a Logroño porque a pesar de la cercanía es otra comunidad. Además, el campo que nos han cedido tiene una capacidad para 52 espectadores. Solo pueden bajar los familiares de los jugadores de La Rioja que juegan en el Vianés y poco más”. Además, jugar en La Estrella supone para el Vianés un coste extraordinario. “Cada partido que disputamos allí, bien con el primer equipo o con cualquier otro, nos cuesta dinero y somos un club muy humilde”.

Con ganas de volver a casa

Tienen ganas de volver a casa. “Estamos muy agradecidos porque nos hayan dejado un campo donde jugar, pero nos gustaría que la competición volviera a jugarse en nuestro estadio, comenta el presidente. Pero parece que tendrán que esperar. “A principio de la temporada, tuvimos una reunión con la federación riojana para abordar este tema. Nos dijeron que, cuando fuera posible, nos permitirían jugar en nuestra casa. Pero, tal y como avanza la pandemia, parece complicado que sea pronto”.

Lo que sí es factible es que el conjunto termine entre las primeras posiciones de la tabla. El técnico Borja Lerma continua a cargo del primer equipo esta temporada. Los navarros son terceros, con 16 puntos, a solo uno del líder, el Varea, y del segundo clasificado, el Arnedo, que ha disputado un partido más que el Vianés. Con nueve jugados, los de Viana suman cuatro victorias, cuatro empates y una sola derrota.

“En el equipo se nota muy buen ambiente. Son amigos. El año pasado, ya estaban muy unidos”, dice Pinilla. Entre las incorporaciones, dos refuerzos de Villatuerta. Uno de ellos, Iván Garín. “Estoy muy contento de jugar este año en el Vianés. La única pena es que no puede acompañarnos, de momento, la afición. Pero el ambiente en la plantilla es muy bueno y estamos consiguiendo buenos resultados”, añade el jugador. “Aunque juguemos este año como visitantes todos los partidos, daremos lo mejor de nosotros en el campo y disfrutaremos de este deporte lo que podamos”, asegura Pinilla.

El Vianés descansará hasta después de las vacaciones de Navidad. Regresará al terreno de juego el segundo fin de semana para enfrentarse contra su próximo rival, el Alfaro.

EUGENIO PINILLA: "NECESITAMOS MÁS APOYO Y PATROCINADORES"

Eugenio Pinilla es el nuevo presidente del Vianés. Aunque siempre ha estado ligado al club, asume ahora el timón de la entidad en un año que se presenta inusual y más complicado que los anteriores. Sobre todo, subraya, por la situación económica. “Nos hace falta ayuda. Necesitamos patrocinadores y más ingresos para poder sufragar los costes del club y los añadidos que se han generado por la situación de alerta sanitaria”.

Jugar fuera de su comunidad, en un campo que no es el suyo, pequeño, con poco aforo, no genera ningún tipo de ingreso a la entidad. “Hemos intentado planificar un amistoso en Viana contra un equipo navarro, para que la afición pueda ver jugar a su equipo. Al no ser competición, tenemos que organizarlo como un encuentro de entrenamiento y, para estas sesiones, todavía no se permite el acceso del público, así que tampoco podemos contar con esta alternativa de momento”, lamenta el presidente.