Los 'multiusos' imprescindibles para los clubes navarros

Actualizada 23/11/2020 a las 06:00

Mutilvera, San Juan y Cantolagua, junto a Osasuna, jugarán la primera eliminatoria de la Copa del Rey el martes 15 de diciembre y el jueves, 17. Los tres primeros lo harán como locales, mientras que los rojillos se desplazarán a Sevilla. Estas citas deparan a los equipos alegrías como las de poder enfrentarse a conjuntos de superior categoría. Pero ello también supone un mayor trabajo para las juntas directivas que rigen los clubes deportivos. Los presidentes de las tres entidades, Iulen Romero, de la Unión Deportiva Mutilvera; Javier Amores, de la sección de fútbol de la Agrupación Deportiva San Juan, y Alberto Ozcoidi, del Club Deportivo Cantolagua, ponen voz al trabajo silencioso que desarrollan todos los integrantes voluntarios de las juntas que rigen las entidades deportivas.

IULEN ROMERO, PRESIDENTE DE LA UD MUTILVERA: "ESTAMOS PROTAGONIZANDO UN RELEVO GENERACIONAL EN LA JUNTA"

La Unión Deportiva Mutilvera está experimentando en su junta directiva un relevo generacional que personaliza el presidente Iulen Romero, de 23 años. Esta es su segunda campaña como presidente y suma la cuarta en la junta. “Cinco personas jóvenes hemos entrado en los últimos años y protagonizamos una renovación”.

Entre sus funciones se encuentra, ahora, preparar el partido de Copa del Rey. “Los partidos de Copa del Rey son más laboriosos. Habrá que tener más control para cumplir los protocolos. Debemos tener preparada la sala de prensa, situar a los medios. Este partido creemos que será, finalmente, a puerta cerrada y, por lo tanto, contaremos con más espacio para situar a los medios acreditados. Ha estado la federación para mirar el campo. No nos han dicho nada pero ya hemos acogido otros partidos de Copa y entendemos que, estando en Segunda B, no deberíamos tener problemas”, dijo.

En la Mutilvera, las funciones se reparten por miembros de la junta. “De la renovación de los socios se encarga uno de los directivos; de la búsqueda de publicidad y patrocinios, otro; todo el tema de ingresos, gastos... Elaborar el presupuesto para llevarlo a una junta y que esta lo apruebe. Y, en los partidos, tenemos que controlar la entrada, temas de organización. En cuanto al fútbol base, debemos tomar decisiones como fijar la cuota que pagan los jugadores. Junto con el director deportivo, decidimos cuántos equipos tendremos en el fútbol base, en qué categorías... En definitiva, llevamos el control del club”.

Al ascender a Segunda B, sí que la Mutilvera cuenta con un directivo que se dedica más al equipo, aunque se reparten las tareas entre todos. “Sí que supone más trabajo el equipo de Segunda B en cuanto a logística como los desplazamientos. Por la covid, tenemos a tres personas dedicadas a ello. El médico del equipo de Segunda B es el responsable del tema médico. También tenemos a un responsable de coordinación que es nuestro director deportivo y al delegado, que se responsabiliza de temas como la limpieza o la desinfección. Al final, los ingresos son menores. Los socios han renovado pero no pueden disfrutar de los partidos por lo que tenemos que pensar algo para compensarles. Tampoco tenemos ingresos por las entradas. Y, por otro lado, debemos hacer frente a un gasto mayor”.

MUTILVERA

Año de fundación Se fundó en 1968 y se jugó en el Trofeo Boscos. En el 1993, la U.D. Mutilvera se inscribió como asociación deportiva para la práctica del fútbol.

Número de equipos y jugadores Cuenta con 39 equipos y 670 jugadores.

Miembros de la junta En la primera fila, aparecen Javier García Luquin, Adrián Jurío Marco, Iulen Romero Ibarrola y Enara Santaquiteria Gil; en la segunda fila, Javier Goikoetxea Iriarte, Javier Paredes Alonso, Tomás de la Torre-Verdejo Salinero, Alfredo Valcarlos Iriarte.

JAVIER AMORES, PRESIDENTE DE LA JUNTA DEL SAN JUAN: "INTENTAREMOS QUE LA COPA SE JUEGUE EN SAN JUAN"

El San Juan recibió el premio gordo en el sorteo de la Copa del Rey. Tenía opciones de que le tocara un equipo de Primera y así sucedió. El jueves 17 de diciembre recibirán al Granada de Diego Martínez. Desde la sección de fútbol de la Agrupación Deportiva San Juan esperan que el partido se pueda desarrollar en sus instalaciones.

“La mayor preocupación que tenemos ahora es que se dispute en nuestro campo”, contó Javier Amores, presidente de la junta de la sección de fútbol del San Juan. “Vamos a intentar, por todos los medios, que así sea. Siempre se puede tener una mínima esperanza de pasar. Ha habido casos de equipos de Primera que han caído. Por eso nos gustaría jugar en nuestro campo. Entre la junta de la sección de fútbol y de la agrupación nos hemos coordinado para intentar que el partido se puede jugar en nuestras instalaciones. Estamos a la espera de que la federación venga a ver las instalaciones y nos aclare qué problemas podemos tener. La principal pega que nos pueden poner tiene que ver con el tema de la luz. Nos piden más potencia. Queremos que vengan para ver qué piden exactamente. Hemos hablado con Osasuna para ver qué protocolos debemos seguir”, apuntó.

El trabajo que debe realizar la junta se ha incrementado este curso. “Las medidas que debemos tomar por la pandemia ha hecho que nuestro trabajo haya aumentado bastante. Como no puede venir público debemos cerrar el área del campo de fútbol para evitar que no se pare la gente a mirar el partido. En nuestras instalaciones es complejo ya que los socios pasan a patinar o jugar al pádel. Los socios lo están entendiendo muy bien y respetan. Tenemos que perimetrar el campo de fútbol, contar con hidrogeles, desinfectar los balones... Hasta ahora no podíamos utilizar los vestuarios y los organizábamos en las gradas. Entre la junta y colaboradores, vamos haciendo”.

Javier Amores enumeró algunas de las tareas que tiene la junta. “Nos encargamos de organizar los entrenadores, el material. Tenemos el contacto con la Federación... Preparamos los presupuestos para que los aprueben la junta general. El trabajo principal de este tipo de juntas se ciñe al aspecto deportivo”, contó.

SAN JUAN

Año de fundación La sección de fútbol de la Agrupación Deportiva San Juan se fundó en 1961.

Número de equipos y jugadores Cuenta con 19 equipos, incluido el del Trofeo Boscos, con cerca de 300 jugadores.

Miembros de la junta En la foto aparecen, de izda. a dcha., Manolo Navarro, Javier Amores, Mikel Alcalde, José Luis Mendioroz, Iñaki González, Íñigo Pérez, Joseba Sandua, Pedro Mascaray. En la imagen faltan Francisco Javier Machín, Joseba Goikoetxea ‘Goiko’ y Rafa Ardanaz.

ALBERTO OZCOIDI, PRESIDENTE DEL C.D. CANTOLAGUA: "CUESTA ENCONTRAR GENTE QUE SE INVOLUCRE EN LAS JUNTAS"

Alberto Ozcoidi se encontraba en el campo de fútbol de Sangüesa. No hay descanso. Preside el Club Deportivo Cantolagua desde hace catorce años, aunque entró en la junta directiva dos años antes. Él es la cabeza visible de una junta directiva que la integran nueve personas.

El presidente contó que la junta directiva cumple varias funciones. “Se organiza para que todos los miembros del club se hagan las fichas. Realiza todos los trámites pertinentes para dar de alta a los equipos. Sirve de enlace para hablar con el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Sangüesa. A su vez se delega a un miembro para que tenga la comunicación con la Federación. Además, este curso, en Tercera División y con todos los protocolos de la covid-19, el contacto es muy estrecho. Estamos hablando continuamente con ellos”, indicó.

Y precisamente, todo lo que los clubes han tenido que realizar para cumplir los protocolos debido a la pandemia, ha llevado a incrementar el trabajo de las juntas directivas. “El trabajo, con el protocolo, se ha incrementado mucho. Elaboramos un protocolo, pusimos todas las medidas para cumplirlo. Para los partidos de Tercera División tenemos que tomar la temperatura, colocar a la gente, no utilizar vestuarios, hasta ahora. Nos ha trastocado a todos mucho”.

Su relación con el club surgió al acudir a los partidos ya que el fútbol le gustaba mucho. Aclaró que él jugó a fútbol pero en categorías inferiores. “Cuando iba a los partidos de espectador, me juntaba con los directivos que había antes. En estos sitios nunca sobra gente. Me fui involucrando, cogiendo más compromiso. Se fue una junta, entró otra y allí llegué yo de presidente”, explicó. La junta directiva del Cantolagua la forman nueve personas. “Ahora han entrado dos personas más. Entiendo que en nuestro caso, como el resto de clubes, cuesta encontrar a gente que se quiera involucrar. Eso sucede en todos los ámbitos, no solo en el fútbol”.

Todavía no tiene muchas novedades respecto al partido de la Copa del Rey que enfrentará al Cantolagua contra el Valladolid el martes 15 de diciembre. “Tenemos conversaciones con el Ayuntamiento y a principios de esta semana esperemos que nos digan que se nos requiere. El consistorio es el que está haciendo los números pero creemos que está bastante difícil acoger el partido, aunque lo vamos a pelear. Las principales pegas que nos pueden poner tiene que ver con la iluminación, el muro que rodea el campo... Además deberíamos habilitar salas de prensa y anti-covid... Eso sería lo más gordo”, comentó Ozcoidi.

CANTOLAGUA

Año de fundación Fue fundado en 1927 como Club Deportivo Sangüesa. En 1993, se produjo el cambio de nombre a Club Deportivo Cantolagua.

Número de equipos y jugadores Habitualmente cuenta con doce equipos, en los que militan alrededor de doscientos jugadores.

Miembros de la junta En la foto aparecen, abajo, de izquierda a derecha, Javer Astrain, Patxi Crespo, Jesús Huarte, Manolo Muiños, y Esteban Alcuaz; arriba, de izquierda a derecha, Alberto Ozcoidi, Iñaki Larrañeta, Nacho Salsamendi y Jesús Calvo.

