La experiencia del Izarra no sirve para derrotar al Tarazona

Actualizada 26/10/2020 a las 06:00

Tarde lluviosa la del domingo en Merkatondoa que abría sus puertas a la liga tras siete meses cerrado a la competición. Sin público en las gradas, siguiendo las medidas decretadas por Gobierno de Navarra. Solo jugadores y técnicos presenciaron cómo el Izarra sufría la primera derrota como local de la temporada (0-1) ante la SD Tarazona y terminaba con las expulsiones de Yoel Sola y el portero, Julio Iricíbar.

El equipo aragonés saltó al césped queriendo demostrar que merece jugar en la categoría de bronce, a la que acaba de ascender. No fue superior al Izarra, pero tuvo un acierto en el minuto 28 con una recompensa final de tres puntos. Rodri, que sale del banquillo juvenil, remató un balón cruzado de Flórez que acabó en el fondo de la portería izarrista.

La lluvia dio ritmo al partido en el que los pupilos de Pablo Álvarez no dieron tregua a los aragoneses. No vieron perdido el partido hasta el pitido final, ni siquiera tras la expulsión de Yoel Sola en el minuto 60 de juego por una doble amarilla excesivamente rigurosa. La experiencia de los izarristas se reflejó entonces, abriendo el partido y generando tres buenas ocasiones a balón parado desde la esquina que no encontraron el hueco del rival. Antes del final, el árbitro mostró la segunda amarilla al meta albiazul, que cumplirá sanción junto con Yoel Sola ante el Logroñés, partido que se disputará el próximo domingo en Merkatondoa.

Izarra 0

Tarazona 1

Izarra. Julio Iricíbar, Eguaras, Cabrera, Arroyo, Ruiz (Óscar González, m.65), Montero, Rúper, Yoel Sola, Larrosa (Álezx Hinojosa, m.58), Gorka Laborda y Gómez.

Tarazona. Cacharrón, Lucho, Chus Herrero, Vidorreta, De la Mata. Santigosa (Carlos, m.90), Abreu, Iñaki, Florez, Rodri y Sergio Sánchez.

Árbitro. Ekhiotz Sánchez Asla, del colegio vasco, asistido por Jagoba López Buitrago y Daniel López Crsitóbal mostró la cartulina amarilla a los visitantes Diego (m.33) y Vidorreta (83). Expulsó por doble amarilla a los izarristas Yoel Sola (m.52 y m.58) y Julio Iricíbar.

Gol. 0-1: Rodri, (min. 28).

Incidencias. Segunda jornada disputada a puerta cerrada en Merkatondoa.