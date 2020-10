Estrenos difíciles para Atlético y Sevilla en la Liga de Campeones

Actualizada 02/10/2020 a las 23:13

El Atlético debutará en la próxima edición de la Liga de Campeones visitando al vigente campeón, el Bayern de Múnich, mientras que el Sevilla tendrá que jugar también a domicilio en el estadio del Chelsea según ha quedado establecido en el calendario de la competición.

En lo que respecta al Real Madrid y al Barcelona, se medirán respectivamente en su feudo al Shakhtar Donetsk y al Ferencvaros durante una jornada que se disputará entre los días 20 y 21 del mes de octubre.

Además en la fecha definitiva los blancos recibirán al Borussia Mönchengladbach, los azulgrana a la Juventus, el Atlético viajará hasta Salzburgo y el Sevilla tendrá que desplazarse hasta Rennes entre los días 8 y 9 de diciembre.

1a. Jornada

21/10/2020



Grupo A

18:55 Salzburgo - Lokomotiv de Moscú

21.00 Bayern de Múnich - Atlético de Madrid



Grupo B

18:55 Real Madrid - Shakhtar Donetsk

21:00 Inter de Milán - Borussia Mönchengladbach



Grupo C

21:00 Manchester City - Porto

21:00 Olympiacos - Olympique de Marsella



Grupo D

21:00 Ájax de Ámsterdam - Liverpool

21:00 Midtjylland - Atalanta



20/10/2020



Grupo E

21:00 Chelsea - Sevilla

21:00 Rennes - Krasnodar



Grupo F

18:55 Zenit - Brujas

21:00 Lazio - Borussia Dortmund



Grupo G

18:55 Dynamo de Kiev - Juventus

21:00 Barcelona - Ferencvaros



Grupo H

21:00 París Saint-Germain - Manchester United

21:00 RB Leipzig - Istanbul Basaksehir



2a. Jornada



27/10/2020



Grupo A

18:55 Lokomotiv de Moscú - Bayern de Múnich

21:00 Atlético de Madrid - Salzburgo



Grupo B

18:55 Shakhtar Donetsk - Inter de Milán

21:00 Borussia Mönchengladbach - Real Madrid



Grupo C

21:00 Porto - Olympiacos

21:00 Olympique de Marsella - Manchester City



Grupo D

21:00 Liverpool - Midtjylland

21:00 Atalanta - Ájax de Ámsterdam



28/10/2020



Grupo E

18:55 Krasnodar - Chelsea

21:00 Sevilla - Rennes



Grupo F

21:00 Borussia Dortmund - Zenit

21:00 Brujas - Lazio



Grupo G

21:00 Juventus - Barcelona

21:00 Ferencvaros - Dynamo de Kiev



Grupo H

18:55 Istanbul Basaksehir - París Saint-Germain

21:00 Manchester United - RB Leipzig



3a. Jornada



03/11/2020



Grupo A

18:55 Lokomotiv de Moscú - Atlético de Madrid

21:00 Salzburgo - Bayern de Múnich



Grupo B

18:55 Shakhtar Donetsk - Borussia Mönchengladbach

21:00 Real Madrid - Inter de Milán



Grupo C

21:00 Manchester City - Olympiacos

21:00 Porto - Olympique de Marsella



Grupo D

21:00 Midtjylland - Ájax

21:00 Atalanta - Liverpool



04/11/2020



Grupo E

21:00 Sevilla - Krasnodar

21:00 Chelsea - Rennes



Grupo F

18:55 Zenit - Lazio

21:00 Brujas - Borussia Dortmund



Grupo G

21:00 Barcelona - Dynamo de Kiev

21:00 Ferencvaros - Juventus



Grupo H

18:55 Istanbul Basaksehir - Manchester United

21.00 RB Leipzig - París Saint-Germain



4a. Jornada



25/11/2020



Grupo A

21:00 Bayern de Múnich - Salzburgo

21:00 Atlético de Madrid - Lokomotiv de Moscú



Grupo B

18:55 Borussia Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk

21:00 Inter de Milán - Real Madrid



Grupo C

18.55 Olympiacos - Manchester City

21:00 Olympique de Marsella - Porto



Grupo D

21:00 Liverpool - Atalanta

21:00 Ájax de Ámsterdam - Midtjylland



24/11/2020



Grupo E

18:55 Krasnodar - Sevilla

18:55 Rennes - Chelsea



Grupo F

21:00 Borussia Dortmund - Brujas

21:00 Lazio - Zenit



Grupo G

21:00 Juventus - Ferencvaros

21:00 Dynamo de Kiev - Barcelona



Grupo H

21:00 París Saint-Germain - RB Leipzig

21:00 Manchester United - Istanbul Basaksehir



5a. Jornada



01/12/2020



Grupo A

18:55 Lokomotiv de Moscú - Salzburgo

21:00 Atlético de Madrid - Bayern de Múnich



Grupo B

18:55 Shakhtar Donetsk - Real Madrid

21:00 Borussia Mönchengladbach - Inter de Milán



Grupo C

21:00 Porto - Manchester City

21:00 Olympique de Marsella - Olympiacos



Grupo D

21:00 Liverpool - Ájax de Ámsterdam

21:00 Atalanta - Midtjylland



02/12/2020



Grupo E

18:55 Krasnodar - Rennes

21:00 Sevilla - Chelsea



Grupo F

21:00 Borussia Dortmund - Lazio

21:00 Brujas - Zenit



Grupo G

21:00 Juventus - Dynamo de Kiev

21:00 Ferencvaros - Barcelona



Grupo H

18:55 Istanbul Basaksehir - RB Leipzig

21.00 Manchester United - París Saint-Germain



6a. Jornada



09/12/2020



Grupo A

21:00 Bayern de Múnich - Lokomotiv de Moscú

21:00 Salzburgo - Atlético de Madrid



Grupo B

21:00 Real Madrid - Borussia Mönchengladbach

21:00 Inter de Milán - Shakhtar Donetsk



Grupo C

21:00 Manchester City - Olympique de Marsella

21:00 Olympiacos - Porto



Grupo D

18:55 Ájax de Ámsterdam - Atalanta

18:55 Midtjylland - Liverpool



08/12/2020



Grupo E

21:00 Chelsea - Krasnodar

21:00 Rennes - Sevilla



Grupo F

18:55 Zenit - Borussia Dortmund

18:55 Lazio - Brujas



Grupo G

21:00 Barcelona - Juventus

21:00 Dynamo de Kiev - Ferencvaros



Grupo H

21:00 París Saint-Germain - Istanbul Basaksehir

21:00 RB Leipzig - Manchester United.

