La RFEF pone fecha de inicio

Actualizada 01/09/2020 a las 06:00

La Comisión de Presidentes Autonómicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió ayer que la temporada 2020-21 de las competiciones federadas de ámbito estatal comenzará el próximo 18 de octubre, un acuerdo que más tarde ratificó la Comisión Gestora del organismo.

Así, la Segunda División B contará con 102 equipos distribuidos en cinco grupos que empezarán a competir el 18 de octubre, fecha que será ratificada el próximo 14 de septiembre siempre y cuando se haya aprobado el correspondiente protocolo por las autoridades gubernamentales, según informó la RFEF en comunicado. En cuanto a la Tercera, con participación de 397 equipos, también comenzará ese mismo día y se aplicará el protocolo de la comunidad autónoma correspondiente.

De igual modo, la Primera Iberdrola, máxima categoría del fútbol femenino, y la Primera División masculina de fútbol sala también empezarán el día 18 salvo que, por acuerdo unánime de los clubes, se comience no antes del 4 de octubre, también previa ratificación del protocolo.

Tanto en fútbol femenino como en fútbol sala el resto de las categorías también comenzarán a partir del 18 de octubre, como en Reto Iberdrola, donde milita Osasuna Femenino. Por su parte, las categorías juveniles comenzarán la temporada a finales de octubre, siempre que el mencionado protocolo se encuentre vigente.



NUEVO FORMATO EN SEGUNDA B

Al haber 22 equipos más en la categoría de bronce, la RFEF se ha visto obligada a cambiarlo. Ahora, la liga pasa a estar formada por cinco grupos divididos en dos subgrupos. Esto modifica el sistema de ascensos y descensos y se ha creado una nueva categoría: la Segunda B Pro, entre la Segunda División y la Segunda B.

El ascenso a Segunda División lo jugarán los tres primeros de cada subgrupo (30 equipos en total). Los cuatro mejores equipos ascenderán a la categoría de plata del fútbol español. Los otros 26 restantes pasarán a formar parte de la nueva Segunda B Pro.

A esta última categoría, además de los 26 equipos que disputen el ascenso a Segunda B, accederán diez conjuntos procedentes de entre los cuartos, quintos y sextos clasificados de cada subgrupo y los cuatro descendidos de Segunda División (en total, 40 equipos).

Los equipos restantes, aquellos que terminen la temporada en séptimo, octavo, noveno y décimo lugar, pelearán por la permanencia en Segunda B. En realidad, todos descenderán de categoría (a Segunda B en vez de estar en Segunda B Pro), pero lucharán por no descender a Tercera División.



EL GRUPO NAVARRO

Los cuatro equipos navarros (Osasuna Promesas, Mutilvera, Izarra y Tudelano) jugarán en el Grupo 2-subgrupo B de Segunda División B. Calahorra, Logroñés, Haro (La Rioja) y Ebro, Tarazona y Ejea (Aragón) son los otros seis rivales.

LOS GRUPOS Y SUBGRUPOS DE LA SEGUNDA B



Grupo 1, sub. A. Coruxo, Pontevedra, Racing de Ferrol, Celta de Vigo B, Deportivo, Compostela, Guijuelo, Zamora, Salamanca, Unionistas.

Grupo 1, sub. B. Covadonga, Marino de Luanco, Lealtad de Villaviciosa, Oviedo B, Sporting B, Langreo, Burgos, CyD Leonesa, Valladolid B, Numancia.

Grupo 2, sub. A. Arenas, Athletic B, Barakaldo, Portugalete, Alavés B, Real Sociedad B, Real Unión, Amorebieta, Leioa, Laredo, Racing.

Grupo 3, sub. A. Prat, Hospitalet, Badalona, Andorra, Barça B, Nástic, Lleida, Espanyol B, Cornellá, Llagostera, Olot.

Grupo 3, sub. B. Alcoyano, Atlético Levante, Atzeneta, La Nucía, Hércules, Orihuela, Mestalla, Villarreal B, Peña Deportiva, Ibiza.

Grupo 4, sub. A. Algeciras, At. Sanluqueño, Cádiz B, Marbella, Linense, Recreativo, S. Fernando, Tamaraceite, Marino, Las Palmas.

Grupo 4, sub. B. Betis Deportivo, Recreativo Granada, Córdoba, El Ejido, Linares, Sevilla B, Lorca, Murcia, UCAM, Yeclano.

Grupo 5, sub. A. Navalcarnero, Rayo Majadahonda, At. de Madrid B, Getafe B, Las Rozas, Castilla, Dux, S. Sebastián de los Reyes, Atlético Baleares, Poblense.

Grupo 5, sub. B. Mérida, Badajoz, Don Benito, Villanovense, Extremadura, Melilla, Talavera, Villarrobledo, Socuéllamos, Villarrubia.

LA MUTILVERA AFRONTA EL INICIO DE UN CURSO INOLVIDABLE

La Mutilvera comenzó ayer su pretemporada con la vista puesta en el día 18 de octubre, fecha fijada por la RFEF para el inicio de la Segunda B. Para ello, el conjunto de Andoni Alonso ha logrado mantener el bloque respecto a la temporada pasada, cuando se proclamó campeón de Tercera y logró ascender en la final del playoff en Merkatondoa contra el Beti Kozkor.

Al equipo del Valle de Aranguren han recalado el delantero Javi Urrutia (Baztan), uno de los goleadores de la Tercera División, el defensa Javi Balda (Beti Kozkor) y el mediocentro Juanlu Cisneros (Izarra). Por contra, ha sufrido las bajas de Sergio Delgado, Guille Laspalas, Juan Losantos, Eiande Argandoña, Rubén Morillas, Asier Goñi, Edu de Prados y Marcos Munárriz.