Palacios: "Mi corazón es rojo por Osasuna y ahora también por el Numancia"

Actualizada 24/08/2020 a las 14:15

César Palacios, ha cerrado este lunes 24 de agosto una trayectoria de dieciséis años en el Numancia -seis como jugador y diez como director deportivo-, un club que le ha trasmitido valores y que nunca olvidará, como a Osasuna, en el que abrió su carrera deportiva.

Palacios ha recordado en rueda de prensa cómo llegó a Soria hace dieciséis años tras salir de su casa en Pamplona, tras jugar 18 años en Osasuna, y pensaba que nunca iba a sentir lo que había sentido, en una nueva aventura deportiva a los 29 años.

"Han sido increíbles estos 16 años; me siento orgulloso, privilegiado y agradecido por haber tenido el honor de representar al Numancia, a este escudo, a esta ciudad y a esta provincia", ha manifestado.

Palacios, que ha reconocido sentirse orgulloso de sus raíces -navarro y exjugador de Osasuna-, ha apuntado que también se siente un soriano más, orgulloso de esta tierra y este club, que han hecho que esta historia esté ya para siempre en mi corazón.

"Antes mi corazón era rojo por Osasuna pero ahora es rojo también por el Numancia. Y no lo voy a olvidar nunca", ha apuntado.

Palacios ha resaltado el trabajo de los compañeros en el Numancia y los valores de compañerismo y amistad que transmite el club.

"Si algo ha tenido el Numancia para estar en el fútbol profesional, es por ser gente honrada y normal. Y lo he intentado transmitir desde el primer momento. Y espero se transmitan siempre, en un fútbol tan competitivo", ha recalcado.

Palacios ha agradecido el esfuerzo de todos hasta el final, para conseguir la salvación deportiva.

"No entiendo el fútbol sin pasión ni corazón. No sé vivirlo si no es al máximo, en cualquier área que me toque. Para mi ha sido un privilegio representar al Numancia", ha recalcado.

"Si luchas puedes perder; si no luchas estás perdido. Es un mensaje que tenemos que trasladar en momento como ahora. Hay que seguir luchando por este club y esta ciudad", ha animado.

Palacios ha avanzado que no renuncia a nada para seguir vinculado al fútbol, aunque ha reconocido que ahora está agotado, tras meses duros de agotamiento emocional.

"Lucharé por estar en clubes que me sienta identificado por mi manera de ser y me sienta parte de ellos, como en Osasuna y Numancia", ha resaltado.

Palacios, que ha destacado que la normalidad del Numancia es su grandeza en un mundo tan difícil como es el fútbol, ha manifestado que a lo mejor es bueno para el club una nueva forma de pensar.

"Le deseo lo mejor, para siempre. Y si va bien, disfrutaré como numantino. La situación actual es difícil, hay que tomar buenas decisiones y disponer de un poco de paciencia porque no todas las cosas se consiguen en el primer momento", ha apuntado.

Palacios ha felicitado al Elche de ex-rojillos como Pacheta, Pere Milla y Dani Calvo.

El presidente del Numancia, Moisés Israel, ha leído una carta en la que ha resaltado que Palacios ha sido el director deportivo más longevo del fútbol profesional, con diez años al frente de esta parcela, y ha agradecido su labor que ha permitido al equipo soñar temporada tras temporada en la LFP, "algo que parecía fácil, pero que no lo era".