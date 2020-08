El PSG se juega el pase a la final ante el sorprendente RB Leipzig

Actualizada 17/08/2020 a las 17:06

El PSG, que parte como favorito, se juega este martes el pase a la final ante un RB Leipzig que, aunque no puede competir en cuanto a nombres con el club francés, ha mostrado una gran solidez en la Liga de Campeones.

La pérdida de su goleador Timo Werner, ya en la disciplina de Chelsea, no fue óbice para que el Leipzig derrotase apretadamente pero con justicia al Atlético de Madrid conducido desde atrás por el imponente central Dayot Upamecano.

La presión, sin duda, es para el PSG mientras que el Leipzig puede enfrentar el compromiso con cierta tranquilidad.

El millonario proyecto del PSG, con Neymar y Kylian Mbappé a la cabeza, sólo se justifica con una "Orejona" en sus vitrinas, que sería la segunda para Francia, después de que el Marsella ganara la Liga de Campeones en 1993.

Neymar y Mbappé llegan con viento a favor, sabedores de que, como ocurrió en cuartos contra el Atlanta, son los dos extremos que pueden y deben desequilibrar la semifinal a favor de los parisinos.

Neymar fue galardonado con el trofeo de mejor jugador de la eliminatoria ante los italianos, ya que con Mbappé en el banquillo se había echado el equipo a las espaldas y logró hasta un total de 22 regates exitosos ante sus rivales.

El portero Keylor Navas, sustituido por Sergio Rico ante el Atalanta tras sufrir una lesión en el tendón de la corva de los isquiotibiales, no podrá estar, salvo sorpresa, por lo que el arquero español tendrá una nueva oportunidad.

Thiago Silva también acabó con los isquiotibiales tocados, tras disputar los 90 minutos de cuartos, mientras que el italiano Marco Verratti no juega con el PSG desde el pasado 4 de agosto, debido a un problema en la pantorrilla.

Es más que probable que el delantero germano-camerunés Choupo Moting, héroe del PSG que marcó el 1-2 en el descuento ante el Atlanta, no salga de inicio y el español Sarabia podría ceder su puesto en el once a Mbappé.

Del lado del Leipzig el entrenador, Julian Nagelsmann, no tiene motivos para introducir cambios con respecto al equipo que derrotó al Atlético.

Seguramente volverá a recurrir a la defensa de tres, con Upamecano flaqueado por Lukas Klostermann y Marcel Halstenberg.

Eso le da ciertas libertades ofensivas a los laterales Konrad Laimer y Angeliño que buscarán ganarle la espalda a la defensa del PSG.

Uno de los arquitectos del Leipzig, Ralf Rangnik, que acompañó el ascenso del club desde las categorías inferiores hasta la elite del fútbol alemán, ha dicho que el PSG es vulnerable precisamente por las bandas, lo que puede representar una ocasión para el conjunto alemán y darle un papel importante a Laimer y Angeliño.

Rangnik ya no tiene ningún cargo en el club pero Nagelsmann ha sido una especie de discípulo suyo, desde que los dos coincidieran en el Hoffenheim.

REENCUENTRO DE TÉCNICOS ALEMANES

Thomas Tuchel, el entrenador del PSG, y Nagelsman compartieron vestuario en el segundo equipo del Augsburgo en 2008, cuando Thomas Tuchel era el entrenador y Nagelsman un jugador que se retiró ese mismo año por una lesión rodilla.

Tras colgar las botas, el actual técnico del Leipzig fue ayudante de Tuchel, como "ojeador" de los equipos a los que se tenía que medir el Augsburgo.

Se han enfrentado dos veces como rivales y fue en la Bundesliga, durante la temporada 2016-2017. En el primer partido empataron y en el segundo ganó el Borussia Dortmund de Tuchel ante el Hoffenheim de Nagelsmann.

"He jugado contra Thomas pero no he ganado, sería bueno que eso cambiara", dijo Nagelsmann tras la clasificación a semifinales.

Los dos entrenadores son considerados como dos obsesos de los pequeños detalles en la preparación de los partidos.

Alineaciones probables:

París Saint Germain: Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Herrera, Gueye; Mbappé, Neymar e Icardi.

RB Leipzig: Gulasci; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angeliño: Nkunku, Dani Olmo; y Poulsen.

Árbitro: Björn Kuipers (Países Bajos).

Estadio: Da Luz (Lisboa)

Hora de inicio: 21:00