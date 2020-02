La diáspora: la actuación de los jugadores navarros fuera de la Comunidad

25/02/2020 a las 06:00

EXTRANJERO

Azpilicueta (Chelsea) Titular en el derbi londinense ante el Tottenham (2-1).

Berenguer (Torino) Se aplazó el partido del Torino por el brote de coronavirus en Italia.

Iñaki Astiz (Legia) Siguió desde el banquillo la victoria por 4-0 ante el Jagiellonia.

Javi Martínez (Bayern) Se quedó fuera de la convocatoria por lesión.

Manu Onwu (Odisha) Anotó un triplete ante el Kerala Blasters (4-4).



PRIMERA

Monreal (Real Sociedad) Titular y goleador en el triunfo ante el Valencia (3-0).

Merino (Real Sociedad) Titular y goleador en el triunfo ante el Valencia (3-0).

Aihen Muñoz (Real Sociedad) Salió en el descuento ante el conjunto ché.

Remiro (Real Sociedad) Titular en el Reale Arena.

Muniain (Athletic) No participó por lesión ante el Deportivo Alavés (2-1).

San José (Athletic) Estuvo en el banquillo.

Raúl García (Athletic) Suyo fue el único gol, pero no sirvió para puntuar en Vitoria.

Williams (Athletic) Jugó 85 minutos.

Sancet (Athletic) No fue convocado.

Arbilla (Eibar) Titular en la derrota por 5-0 ante el Barcelona.

Eraso (Leganés) Jugó una parte en Balaídos (2-1).



SEGUNDA

Aitor Buñuel (Racing) Titular en la derrota por 2-0 ante el Málaga.

Paris Adot (Alcorcón) Siguió desde el banquillo el empate a uno ante Las Palmas.

Jon Erice (Albacete) Titular en el triunfo por 2-1 ante el Numancia.

Antonio Otegui (Numancia) Sin convocar.

Cantero (Lugo) Titular en el triunfo ante el Oviedo (1-0).

Isma López (Tenerife) Sin convocar. Se recupera de una apendicitis.

Santamaría (Rayo Vallecano) Suplente en la victoria por 2-0 ante el Huesca.

Eguaras (Zaragoza) Titular y goleador ante el Deportivo (3-1).

Javi Ros (Zaragoza) Fue operado de su lesión en la rodilla y sigue de baja.

