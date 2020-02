Lucas Pérez y Rodrigo Ely voltean el derbi vasco y complican al Athletic

Actualizada 23/02/2020 a las 16:08

Lucas Pérez y Rodrigo Ely voltearon este domingo el marcador del derbi vasco entre el Deportivo Alavés y el Athletic Club, 2-1, en un partido que tuvo mucha intensidad y que se resolvió en el último suspiro con un gol del central ítalo-brasileño en la vigésima quinta jornada de LaLiga Santander.



El balón parado fue fundamental en un choque en el que se adelantaron los rojiblancos con un gol de Raúl García y que igualó poco después de Lucas Pérez desde el punto de penalti.



Tras una primera mitad con mucha actividad, la segunda bajó de ritmo y cuando todo parecía que se iba a decidir con un empate, la punta de la bota de Rodrigo Ely dio los tres puntos al 'Glorioso', que suma 30 puntos y se coloca a uno de los bilbaínos, que acumulan diez partidos sin ganar en LaLiga Santander.



El equipo rojiblanco intentó llevar la voz cantante en los primeros compases y llevó el peligro a balón parado con un cabezazo de Iñaki Williams que repelió Fernando Pacheco en el minuto 7 y despejó la defensa local en boca de gol.



Los dos equipos acumularon muchos hombres en su área, pero el Alavés respondió a la primera del Athletic con una combinación de entre Lucas Pérez y Joselu Mato, que el "siete" albiazul no logró a rematar en el área pequeña, en la que se adelantó Unai Simón.



Los de Gaizka Garitano no presionaron desde arriba a su rival como viene siendo habitual en las últimas contiendas y encomendaron sus ataques a la velocidad de Iñaki Williams y a la conducción de Iker Muniain.



El primer gol llegó a balón parado, de la forma que el Athletic Club había llevado el peligro al área loca. Tras una jugada ensayada y después de un falló de Mikel Vesga, el balón se quedó en la frontal y Raúl García ajustó un disparo raso en el minuto 17 para poner el 0-1.



El Alavés no se amilanó a pesar de encajar el gol y en el 21 estuvo cerca de la igualada con un testarazo lejano de Joselu Mato tras un saque de falta, pero Unai Simón atrapó el balón con seguridad.



Los rojiblancos estuvieron más cómodos con el marcador a favor e intentaron valerse de su velocidad para coger la espalda de la zaga del Glorioso.



Pero fue el Alavés el que logró la igualada después de acción veloz que acabó con un mano a mano de Alexi Vidal ante Yeray Álvarez, que cometió penalti sobre el extremo catalán y que convirtió con maestría Lucas Pérez.



El partido cogió temperatura tras el empate con faltas duras y protestas que detuvo el colegiado Antonio Mateu Lahoz con varias tarjetas amarillas.



El Athletic Club buscó la portería con decisión al filo del descanso, pero no encontró rematadores en sus centros desde la banda, donde Iker Muniain tuvo mucha influencia.



El ritmo bajó tras el paso por vestuarios y de nuevo las jugadas de estrategia fueron las mejores armas de ambos duelistas, que no lograban definir en los metros finales.



Asier Garitano buscó darle más profundidad a su equipo con la entrada de Édgar Méndez en lugar de Martín Aguirregabiria, pero los "leones" subieron la presión y complicaron la salida de balón de los babazorros que, sin embargo, no perdieron su sitio en los intentos vizcaínos.



Fue una segunda mitad con poco fútbol, con más destrucción que construcción, en la que el Athletic estuvo más cerca del área vitoriana, pero la mejor ocasión de la segunda mitad la tuvo Lucas Pérez con un disparó potente en un contra, que sorprendió a Unai Simón en el minuto 84 y golpeó en el larguero.



De hecho, fue el Alavés el que generó más peligro al contragolpe en la recta final del choque, con la velocidad del escocés Oliver Burke y Édgar Méndez, quien no encontró rematador en un dejada atrás dentro del área, durante una de las pocas llegadas del equipo local en la segunda parte.



Así, en el minuto 91, Rodrigo Ely fue el que más creyó en un saque de falta lateral y metió la punta de la bota en el segundo palo para introducir el esférico tras pegar en el poste derecho.

