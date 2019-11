Rafa Bericat, entrenador de la Peña Azagresa: "No puedo estar más feliz"

Actualizada 14/11/2019 a las 13:16

La Peña Azagresa lo consiguió. Ha hecho historia tras eliminar al Fraga. Ahora se enfrentará a un equipo de Primera División en la siguiente eliminatoria, prevista para el 18 de diciembre. El entrenador buñuelero Rafa Bericat desbordaba de alegría tras el pitido final. Aún no se lo cree, pero sí es real.



¿Es consciente de lo que ha conseguido?

La verdad que no me lo creo todavía. Hemos conseguido algo histórico y me alegro por todo el pueblo de Azagra. No puedo estar más feliz. Será uno de los días más felices de mi vida, sin duda.



¿De quién se ha acuerda en estos momentos tan emotivos?

Soy joven todavía, pero ya llevo muchos años en esto de entrenador. Ahora mismo me acuerdo de mi hijo que no ha podido venir a disfrutar de este día. Esta victoria es suya. También de toda mi familia que me ha apoyado en todo. Ahora tienes presente todos los cursos, las clases y los títulos que te has trabajado para llegar hasta aquí. Ya lo decía estos días atrás. El hecho de jugar este partido ya era un premio, pero ahora es algo más y es fruto del trabajo constante y el esfuerzo diario.



Ha logrado la clasificación, pero han sufrido hasta el final.

Desde que hemos metido el gol hasta que ha pitado el árbitro se me ha hecho larguísimo. No sabía donde meterme ya. Hemos hecho el partido que queríamos. Ha salido a la perfección el plan de hacer el partido largo y aprovechar el balón parado. Así hemos metido. Sabíamos que si nos adelantábamos podríamos aguantar porque tenemos gente que defiende muy bien y sabe sufrir.



Tras el pitido final, la afición rival les ha hecho un pasillo deportivo.

Sí ha sido un gran gesto. Nosotros también les hemos hecho a ellos después del partido. Se ha vivido una gran noche de fútbol y deportividad. Estos momentos son los que te llevas y me ha gustado mucho.



¿Cómo va a ser la celebración?

Yo no voy a Azagra que mañana tengo que madrugar para ir a trabajar. Me bajo en Tudela y me voy para Buñuel. Les dejo a los jugadores hagan lo que quieran, pero el viernes nos volveremos a ver porque hay que preparar el partido del sábado contra el Ardoi. Esto no para, aunque el fin de semana se celebrará mejor.



¿Qué equipo quiere en la siguiente ronda?

Sinceramente no me decanto por uno. Yo soy muy culé, pero el Barcelona en esta ronda todavía no puede ser. Así que estaría bien algún histórico como el Sevilla, el Betis o el Villarreal. Pero lo que sí quiero y me gustaría es que se jugase el partido en Azagra. Sé que va a ser complicado por el tema del muro y de la hierba artificial, pero ojalá el equipo que nos toque acepte la condiciones de nuestro campo y se pueda jugar allí.

Selección DN+