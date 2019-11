Gonzalo Murugarren, autor del gol de la Peña Azagresa: "Ahora te sientes profesional"

Actualizada 14/11/2019 a las 13:25

Gonzalo Murugarren, defensor de la Peña Azagresa, fue el héroe del partido. Su gol bastó para que su equipo accediera la siguiente ronda de la Copa del Rey. Él tampoco se lo cree. “No me lo creo. Ha sido un momento en el que ves el balón y vas a por él con todo. Me he tirado en plancha y ha entrado. Es espectacular”, contó acerca de la acción del 0-1.



A su vez reconoció al rival, el Fraga, que hizo un gran partido. “Me ha parecido un equipo muy bueno. Nos han hecho sufrir mucho, pero nosotros a balón parado somos muy fuertes y sabíamos que así podíamos hacer daño y así ha sido”, relata el autor del gol.



Murugarren, aseguró que “es un gran acierto este formato de la Copa del Rey. Permite a gente modesta sentirse profesional por un día. Nosotros hoy nos hemos sentido como los de Primera División hoy. Con la gente que te anima, la motivación de lo que ha en juego. Es un día único”.



Por último, no se quiso decantar por un rival especial para la siguiente ronda, pero el goleador de la noche sí confesó que “ojalá nos toque o la Real Sociedad o el Athletic. Al final, el hecho de estar ahí ya es increíble”, concluyó.

