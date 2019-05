El Izarra se gana la salvación

Actualizada 20/05/2019 a las 08:31

El Izarra seguirá en Segunda B. El conjunto navarro firmó ayer la permanencia en la categoría tras imponerse por un gol a favor al filial de la Real Sociedad. Un testarazo de Cabrera en el minuto 39 aseguró la salvación. El central izarrista se impulsó para rematar en la red de cabeza un centro procedente de una falta que puso Toni García desde el lateral derecho y el tanto sirvió para conseguir el objetivo que se resistió hasta la última jornada.

El Izarra tuvo en sus botas rematar antes el partido con dos ocasiones muy claras de Valdo. La primera, con apenas 8 minutos en el cronómetro con un centro de Cisneros que el delantero mandó por encima del larguero. Doce minutos después, el exosasunista volvió a tener el balón, pero terminó golpeando en el poste.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto estellés mantuvo sus posiciones y supo contener al Sanse que, a pesar de no jugarse nada, intentó por todos los medios despedir la liga rompiendo la racha de once jornadas sin conocer la victoria. Chema Moreno saltó al campo en el minuto 50 para sustituir a Valdo en el terreno de juego, aquejado desde el inicio del partido por unas molestias. La entrada de Sagüés y Endika intensificaron el juego en los últimos minutos del encuentro que poco le faltó para terminar con un segundo gol a favor tras una jugada de Chema Moreno consecuencia de un centro de Deivid.

El pitido final desató la euforia en Merkatondoa. Aficionados y jugadores de las categorías inferiores -pendientes en todo momento del resultado de los rivales que complicaban la salvación en caso de empate- saltaron al césped para celebrar la permanencia con los jugadores del primer equipo. Entre ellos, el internacional de Ayegui Javi Martínez, que no se perdió el partido tras regresar a España después de haber ganado su séptima Bundesliga.

Martínez: “Ahora es momento de disfrutar”

La celebración del vestuario llegó a la sala de prensa durante la intervención del entrenador, Diego Martínez. Los jugadores interrumpieron la charla para aclamar al míster al que mojaron de la cabeza a los pies. No era para menos. Al equipo le ha costado conseguir el objetivo a pesar de los méritos y Martínez lo valoró. “Han sido diez semanas durísimas y hoy recibimos el premio. La Real venía a ganar, sus jugadores se jugaban su futuro profesional y todos los rivales han ganado, así que la victoria se saborea el doble”. Martínez tuvo palabras de agradecimiento para toda la plantilla y, en particular, para dos jugadores. “Maestresalas y Javi Alonso, que no han jugado los minutos que merecían por su trabajo y han demostrado su profesionalidad, han sido claves ”, aplaudió. Sobre su renovación, no adelantó acontecimientos. “Ahora es momento de disfrutar”.

Ficha técnica:

Izarra. Iricíbar, Eguaras, Eneko, Cabrera, Iván Casado, Cisneros, Deivid, Hinojosa, Gorka Laborda (Endika, min. 88), Toni García (Sagüés, min. 85) y Valdo (Moreno, min. 50).

Real Sociedad B. Zubiaurre, Ujia, Ezkurdia, Pecharromán, Arambarri, Guevara, El Haddadi, Gorostido, Celorrio (M.Losa, min.80), Veiga y Djouahra (Mouhamed, min.63).

Árbitro. El colegiado Alberto González, asistido por Alejandro Estévez y Alberto Sánchez, amonestó a los locales Hinojosa (min. 41), Cisneros (min. 64) y Laborda (min.90).

Goles. 1-0: Cabrera (min.39).

Incidencias. Merkatondoa con una entrada de unos 650 aficionados. Antes del inicio del partido, se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Miguel Vicente Benedé, conocido como Cachetas, fallecido recientemente y que presidió el club estellés.

