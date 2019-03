Tudelano e Izarra juegan un derbi para dar un paso en la salvación

31/03/2019 a las 06:00

Si ya de por sí los derbis entre el CD Tudelano y el CD Izarra son especiales, el de hoy todavía lo es más. La razón, que el Ciudad de Tudela va a ser testigo, a partir de las 12 horas, de cómo los únicos conjuntos navarros de 2ª División B se enfrentan con la mirada puesta en alejarse de los puestos de descenso. Y es que los 3 puntos que hoy están en juego pueden ser un paso directo en su camino por lograr su objetivo: la permanencia. Los locales, que son 14º, saltarán al campo con 35 puntos, mientras que los de Estella, que son 15º, lo harán con 32, los mismos que marcan la promoción de descenso. Está claro que el atractivo es máximo. Si no, que se lo pregunten al jugador blanquillo Rúper, de Ayegui, que es izarrista de corazón.

Pagola “Ganar no va a ser determinante, pero nos daría un respiro”

Cuando el guardameta Mikel Pagola llegó a la portería del CD Tudelano hace 5 temporadas, no se imaginaba que podría llegar a batir el récord de imbatibilidad de España con 1.342 minutos (14 partidos) sin encajar un gol. No obstante, para el cancerbero pamplonés no deja de ser “una anécdota”. “Es algo gratificante que pasó hace tres años en una campaña magnífica para el Tudelano”, señala Pagola, al tiempo que indica que tienen que ponerse las ‘pilas’, como aquel año, para conseguir su objetivo: la permanencia.

Y es que, aunque equipo y guardameta son los mismos, la situación dista de ser la de aquella temporada. Ahora, los blanquillos ocupan la decimocuarta posición en la tabla y están a tres puntos de la promoción de descenso. Pero hoy las cosas pueden cambiar o, por lo menos, el Tudelano se podría tomar un respiro si gana al Izarra en el último derbi navarro de la temporada en 2ª División B. “Ganar no va a ser determinante porque creo que ningún equipo se ha salvado con 38 puntos, pero nos daría un respiro”, manifiesta Pagola.

Pero si hay algo que marca este derbi, quitando que ambos luchan por salvar la categoría, es que los dos conjuntos comparten la misma estadística: encajan gol cada 73 minutos. “Es una casualidad, pero ojalá que el domingo cuando acabe el partido sean ellos los que encajen un poco más que nosotros”, apunta el cancerbero local, que también reconoce que “este año nos está costando mucho dejar la puerta a cero”. “Estamos encajando más goles de los que nos gustaría, aunque también es cierto que últimamente estamos mejor y anotamos más”, añade.

Por último, respecto al choque, asegura que ganas no les faltan y que intentarán “dar un paso hacia delante y aumentar la distancia con los rivales de la zona baja de la tabla”.

Jiménez “El rendimiento de un portero es un trabajo colectivo”

El Izarra es el tercer equipo menos goleado en la segunda vuelta del segundo grupo de Segunda B, con siete goles, por detrás de los dos primeros clasificados, el Racing y el Logroñés, con cinco. Los de Estella llevan dos jornadas sin encajar ningún gol y esperan acumular la tercera hoy en Tudela. Desde hace tres temporadas, Edgar Jiménez Sobrón se encarga de la preparación de los guardametas izarristas.. “Llevamos cinco partidos recibiendo un gol. Las estadísticas, con un global de 37, quedan empañadas porque en la primera vuelta recibimos diez goles en dos partidos, contra el Langreo (4) y el Bilbao (6)”, apunta el técnico.

A pesar de su juventud, con 28 años, Jiménez tiene la máxima titulación. Es entrenador nacional y UEFA por la Real Federación Española de Fútbol y director deportivo RFEF. Comenzó en las filas del Logroñés, en su ciudad natal, y ha trabajado en la India a través del Arsenal FC con un proyecto que recorrió todo el país formando porteros en fútbol base. Después, surgió ir a China, a Shanghai, a través de Nike y a Irlanda, justo antes de firmar por el Izarra hasta el día de hoy.

Edgar Jiménez dirige los entrenamientos con los porteros del Izarra, Julio Iricíbar y Álvaro Iso. “Los 30 o 50 primeros minutos, realizan trabajos específicos que coordinan después con el resto del grupo. El rendimiento de Julio no es solo resultado de su esfuerzo, es de todo el equipo y, por supuesto, también de Álvaro. Es un trabajo colectivo”, señala el técnico que indice en la importancia del trabajo psicológico y motivacional en los entrenos.

Esta semana, los metas del Izarra han estudiado en detalle al bloque ofensivo del Tudelano y al campo ribero. “Es más grande, con césped natural. No tiene nada que ver. No solo hay que adaptarse al rival, también a las condiciones externas que nos podemos encontrar en el partido”. Sobre los tudelanos, Jiménez valora el cambio de dinámica con Lumbreras. “Han afianzado sus ideas, están en un momento dulce, sacando resultados, tienen jugadores arriba muy determinantes, que generan transiciones rápidas y pueden crear situaciones límites para el portero”, indica el técnico que además ha estudiado las jugadas a balón parado desde el martes hasta ayer a última hora.

Selección DN+