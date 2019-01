Actualizada 16/01/2019 a las 08:42

El Valencia se clasificó en Copa del Rey con tres goles en el segundo periodo, que le sirvieron para remontar la eliminatoria ante el Sporting de Gijón, que aguantó con personalidad hasta el descanso para luego verse desbordado.



El equipo local hizo un mal primer tiempo ante un Sporting sólido, pero el partido cambió por completo tras el descanso cuando el Valencia se mostró competitivo y no dio opción.



El Valencia salió atenazado por los resultados y las urgencias y, además, con el peso de la desventaja en el marcador, lo que se reflejó en la pobreza de su juego, ya que en la primera mitad el equipo valenciano apenas se aproximó a la portería de Sporting.



El equipo asturiano, justo al revés, se mostró como un equipo suelto, capaz de manejar la pelota con desparpajo y de acercarse con cierta frecuencia a la portería defendida por Jaume Doménech.



El partido era un querer y no poder por parte de los locales, que fallaban pases sencillos, se mostraban imprecisos y no eran capaces de crear peligro al único equipo de Segunda División de los octavos de final de la Copa del Rey.



En esa dinámica de partido, la mejor ocasión de toda la primera mitad fue para el Sporting. Lod cabeceó solo ante la meta local, aunque ligeramente desviado, un centro desde la derecha (m.32).



Tras esa jugada, el Valencia no mejoró, se produjeron muchas interrupciones por faltas y lesiones y el encuentro llegó a su ecuador sin que diera la sensación de que el gol local podía llegar.



El Valencia dispuso de su primer ocasión de gol en el comienzo del segundo tiempo en un balón que se colaba y Cordero despejó casi en la línea de gol. El equipo de Marcelino García Toral le había metido una marcha más al partido.



Aunque el Valencia no estaba fin, su ímpetu y la forma de buscar el gol cambió radicalmente y el Sporting se vio obligado a defender como no lo había tenido que hacer hasta el descanso.



En la enésima aproximación clara de los locales y cuando peor lo pasaba el equipo asturiano, un buen centro de Wass desde la derecha fue cabeceado a gol por Santi Mina y puso la eliminatoria del lado valencianista.



A diferencia de otros partidos, el Valencia no decayó tras adelantarse en el marcador, buscó el 2-0 y, sobre todo, limitó la salida del Sporting, que tuvo su primera opción en el segundo periodo en una volea de Djurdjevic (m.74) que acabó en córner.



En la acción siguiente, una nueva penetración por la derecha fue resuelta también por Mina, que se anticipó a la defensa para hacer el 2-0.



A partir de ese momento, al conjunto gijonés le faltaron fuerzas ante Valencia ha había mejorado sustancialmente y que le escondió el balón hasta el punto de hacer en una contra el 3-0 en el minuto 89.

3 - Valencia: Jaume Doménech, Wass, Vezo, Diakhaby, Lato, Ferran, Parejo, Coquelin (Carlos Soler, m.63), Kang In (Cheryshev, m.87), Gameiro y Rodrigo (Santi Mina, 46)

0 - Sporting de Gijón: Dani Martín, Molinero, Juan Rodríguez, Babin, Cordero, Noblejas (Pedro, m.75), Pablo Pérez (Traver, m.44), Isaac Cofie, Nacho Méndez, Lod y Blackman (Djurdjevic, m. 67).

Goles: 1-0, m.65: Santi Mina. 2-0, m.75: Santi Mina. 3-0, m.89: Ferran.

Árbitro: Estrada Fernández (comité catalán). Amonestó por el Valencia a Wass, Diakhaby y Coquelin y por el Sporting a Blackman, Noblejas y Djurdjevic.

Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey disputado en Mestalla ante 33.000 espectadores.

Selección DN+