Copa del Rey

Actualizada 16/01/2019 a las 08:46

El Getafe logró el pase a cuartos de final, gracias a un polémico penalti, que se encargó de transformar Ángel, protagonista de esta eliminatoria ante el Real Valladolid al marcar los dos goles de su equipo, ante un rival que luchó hasta el final pero que no pudo superar el orden visitante.



Los vallisoletanos salieron con intensidad y presionando, sabedores de la importancia de poder sorprender al rival en los primeros compases del partido, aunque se encontraron con un Getafe bien plantado y también consciente de lo que debía hacer para controlar el "tempo", con su gol de ventaja en la ida.



De hecho, la primera ocasión para inaugurar el marcador la tuvo Ángel, quien llegó al área sin demasiada dificultad pero su lanzamiento resultó muy flojo y Yoel detuvo el balón. Eso dio más impulso al cuadro local que, tres minutos más tarde, en el 13, lo intentaba a través de Verde, quien cabeceó como pudo un mal centro de Anuar.



En la siguiente jugada, Nacho lograba escaparse por la banda izquierda y dar un pase raso al primer palo que Cop mandó fuera. El Real Valladolid mostraba más mordiente ofensiva y evidenció sus ganas de remontar la eliminatoria, pero de nuevo el VAR se convirtió en protagonista.



En el minuto 27, Hugo Duro se plantaba en el área pequeña pero fue bien cerrado por Antoñito, si bien cayó el jugador del Getafe, sin que reclamara nada ante esa acción del defensa blanquivioleta. Mas Alberola Rojas revisó el VAR y determinó que había habido penalti.



Ángel, autor del gol del conjunto madrileño en la ida, fue el encargado de transformarlo, ante las protestas del público y el asombro de los jugadores locales, para establecer el 0-1 y dejar todo a favor del Getafe, que empezó a perder tiempo para mayor desesperación del Real Valladolid.



Además, el choque se tensó tras un enfrentamiento entre el banquillo visitante y Nacho, que se saldó con dos tarjetas, una para el jugador local y otra para Antunes, pero los de Sergio González buscaron de nuevo la concentración para tratar de lograr un gol y se volcaron en esa faceta.



Tuvieron dos ocasiones: primero, Verde, cuyo disparo encontró la pierna de Chichizola y, más tarde, Leo Suárez, que lanzó una volea pero el balón botó mal y se fue por encima. No hubo más opciones y se llegó al descanso con ese 0-1 que dejaba muy malheridos a los vallisoletanos.



Tras la reanudación, el Real Valladolid se entregó en el plano ofensivo y, en el minuto 50, Antoñito dejaba un pase perfecto desde la banda derecha para que Verde, que entró en velocidad, disparara con potencia para sorprender al meta visitante y subir el primer gol para su equipo.



El partido entró en una dinámica que no favorecía a los locales, ya que el ritmo se ralentizó y el Getafe se replegó aun más para evitar un nuevo tanto blanquivioleta. Eso frenó el impulso del Real Valladolid y dio alas a un rival que a punto estuvo de rematar el choque, de no ser porque el palo repelió el disparo de Bruno.



A falta de seis minutos para el final del tiempo reglamentario, Óscar Plano caía en el área tras ser derribado con claridad por Bruno, pero Alcaraz, aunque con el meta más adelantado, lanzó a sus manos y, por tanto, los de Sergio González no pudieron aumentar su renta para meter así presión al Getafe.

1 - Real Valladolid: Yoel; Antoñito, Joaquín, Salisu, Nacho; Keko (Óscar Plano, m.68), Anuar, Alcaraz, Leo Suárez; Verde y Cop (Ünal, m.68).

1 - Getafe: Chichizola; Damián, Ignasi Miquel, Bruno, Foulquier; Rober Ibáñez (Djene, m.68), Flamini (Maksimovic, m.46), Arambarri, Hugo Duro; Samu (Mata, m.82), Ángel.

Goles: 0-1, m.28: Ángel, de penalti. 1-1, m.50: Verde.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castilla La Mancha). Mostró cartulina amarilla a Anuar (m.16), Nacho (m.32), Alcaraz (m.70), del Real Valladolid, a Chichizola (m.30), Antunes (m.32), Djene (m.73), Bruno (m.84), del Getafe.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio José Zorrilla ante 11.183 espectadores.

Selección DN+