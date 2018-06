Los siete últimos seleccionadores no perdieron en su debut

La selección española no ha perdido en el estreno de un seleccionador en los últimos 30 años, desde que en 1988 lo hiciera Luis Suárez, y encara con Fernando Hierro una dura prueba ante la campeona de Europa, Portugal, en el estreno más inesperado en un Mundial tras la destitución de Julen Lopetegui. Hierro intentará seguir en su estreno a lo grande, en el primer partido de un Mundial, la senda marcada por Vicente Miera, Javier Clemente, José Antonio Camacho, Iñaki Sáez, Luis Aragonés y Vicente del Bosque en su primer partido en el cargo.

Desde un 14 de septiembre de 1988, día en el que se estrenaba como seleccionador español Luis Suárez ante Yugoslavia, España no cae en la puesta de largo de su técnico. Suárez, que dirigió a la Roja desde 1988 a 1991, perdió 1-2 en el amistoso disputado en Oviedo.



Los dos últimos precedentes y más cercanos en el tiempo llegaron con Vicente del Bosque, que extendió un camino glorioso de España. Retomó a la campeona de Europa 2008 y la impulsó a la conquista del Mundial 2010 y a repetir el éxito en la Eurocopa 2012. Su primer día estuvo marcado por la tragedia de un accidente aéreo en Madrid, que empañó el contundente 0-3 a Dinamarca en Copenhague. Julen Lopetegui también estuvo a la altura el día de su puesta de largo. Fue ante una selección emergente como Bélgica, con la mejor generación de futbolistas de su historia. España recupera de golpe la ilusión perdida tras dos competiciones para el olvido en el Mundial 2014 y la Eurocopa 2016. Un contundente 0-2 con doblete de David Silva avisaba en un amistoso de enjundia de la firmeza que tendría España en su camino al Mundial de Rusia.



De Luis Suárez a Lopetegui el camino dejó el estreno sin derrota de otros seis seleccionadores. Vicente Miera, sucesor de Suárez, ganó en su debut, jugado el 4 de septiembre de 1991 en Oviedo, a Uruguay con goles de Martín Vázquez y Manolo (2-1). El testigo lo recogió Javier Clemente, que tuvo su puesta de largo en El Sardinero de Santander, con un triunfo por la mínima, 1-0, gracias a un gol a los 11 minutos de Fonseca, en un gran duelo ante Inglaterra el 9 de septiembre de 1992. Seis años se mantuvo en el cargo el técnico vasco, al que sucedió José Antonio Camacho, que se estrenó con el mismo resultado ante Rusia, el 24 de septiembre de 1998, a la que derrotó gracias al tanto de Bittor Alkiza (1-0). Siguió Iñaki Sáez, el único que no ganó su primer envite como seleccionador desde Luis Suárez. Un 21 de agosto de 2002, empató a un tanto en Budapest frente a Hungría, en un partido que rindió homenaje a Ferenc Puskas. Con Luis Aragonés se volvió a la senda del triunfo en el primer partido y debutó el 18 de agosto de 2004 en el estadio de Gran Canaria, derrotando 3-2 a Venezuela con doblete de Raúl Tamudo y un gol de Fernando Morientes.

Debut de los últimos seleccionadores españoles:



Pedro Escartín España 2 - Francia 0

Pablo Coronado Checoslovaquia 1 - España 0

José Villalonga España 6 - Rumanía 0

Domingo Balmanya Eire 0 - España 0

Eduardo Toba Francia 1 - España 3

Artigas/Molowny/Muñoz España 1 - Suiza 0

Ladislao Kubala España 6 - Finlandia 0

José E. Santamaría Hungría 2 - España 2

Miguel Muñoz España 1 - Islandia 0

Luis Suárez España 1 - Yugoslavia 2

Vicente Miera España 2 - Uruguay 1

Javier Clemente España 1 - Inglaterra 0

José A. Camacho España 1 - Rusia 0

Iñaki Sáez Hungría 1 - España 1

Luis Aragonés España 3 - Venezuela 2

Vicente del Bosque Dinamarca 0 - España 3

Julen Lopetegui Bélgica 0 - España 2



