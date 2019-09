Gus y Paulinho, dos veteranos que rebosan juventud en el Aspil-Jumpers

27/09/2019 a las 06:00

EN el caso del amor, dicen que la edad no importa. Y, en el caso de los jugadores del Aspil, Gus y Paulinho, parece que tampoco. Y es que el portero y el pivot naranja, que suman 40 y 39 años, respectivamente, siguen en plena juventud y, por lo que parece, por ellos no pasan los años. Por lo menos, futbolísticamente hablando, ya que continúan en la pista y, según indican, pretenden estar ‘dando guerra’ unas cuantas temporadas más. “Intentamos que no se noten los años”, reconoce

Selección DN+