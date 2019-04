Recta final para el Aspil-Vidal

Actualizada 06/04/2019 a las 08:39

Desde que uno empieza el colegio hasta que acaba la universidad o cualquier otro tipo de formación superior tiene que hacer frente a lo que sus padres llaman ‘la recta final’. Pero... ¿qué es realmente ‘la recta final’? La respuesta es sencilla: la peor época del año para los estudiantes. Y es que este concepto tan común para muchos no supone otra cosa que dar el último empujón, echar horas infinitas en la biblioteca, pasar noches enteras entre apuntes bajo la luz del flexo y dejar de ver a tus amigos por un tiempo, el que dura el periodo de exámenes. Y todo este esfuerzo, por la satisfacción que da ver un aprobado a final de curso.

Una satisfacción que también quieren alcanzar, a su manera, los jugadores del Aspil-Vidal Ribera Navarra Fútbol Sala, que durante estas semanas están viviendo su particular época de ‘exámenes’. Particular, porque lo que buscan, más que un aprobado, es ‘colarse’ en el play-off por el título al final de temporada. Algo que por el momento está más cerca del tick verde que de la cruz roja, ya que, ahora mismo, los riberos son séptimos con 40 puntos.

Pero haber pasado casi todos los ‘parciales’ con éxito en lo que va de tramo final de la temporada no les asegura nada a los de ‘Pato’, a los que les quedan tres auténticas finales en las que deben jugar muy bien sus cartas para no perder esta posición privilegiada. En este sentido, no hay que olvidar que el Levante, que es octavo con 39 puntos, les pisa los talones porque también quiere lograr el mismo ‘aprobado’, la misma satisfacción.

RUMBO A VALDEPEÑAS

La primera de estas finales se disputará este sábado, a partir de las 18.15 horas, en el pabellón Virgen de la Cabeza de Valdepeñas. Un escenario en el que se verán las caras contra el Viña Albali, que tiene un objetivo muy diferente al del conjunto naranja, pues los de David Ramos se juegan la permanencia.

Así pues, la situación que atraviesan los manchegos, que ascendieron este año, es más que complicada. Llevan tres derrotas consecutivas (Inter, Zaragoza y Xota) y no ganan en casa desde el 9 de febrero. Están rozando el descenso con 17 puntos. Se ve de lejos que lucharán por los tres puntos como si no hubiera un mañana porque, en caso de no sumarlos, podrían ver cómo su permanencia en lo más alto de este deporte peligra.

Es por eso que los riberos, que viajan con la moral alta después de haber ganado el derbi contra el Xota en casa, deberán andarse este sábado con ojo porque Viña Albali se reforzó en el mercado de invierno con jugadores como Chino, del Osasuna Magna, o Víctor Montes, del Jaén, entre otros. Además, tampoco pueden olvidar el partido de ida, en el que ganaron por 6-4, pero que se les llegó a poner cuesta arriba dada la intensidad con la que jugaron los manchegos, que hoy cuentan también con la ventaja del ‘sexto jugador’, porque tienen a una de las aficiones más fieles de la Primera División.

EL RETO DE GANAR FUERA

De este modo, los jugadores del Aspil tienen que ver el partido como un reto. El de ganar fuera de casa. Y es que los de ‘Pato’ no se traen los 3 puntos desde que se impusieron al Peñíscola, en su feudo, el pasado 6 de octubre y, en esta recta final, son más que necesarios. Sobre todo si se tienen en cuenta los rivales que les esperan. Tras el encuentro de este sábado los naranjas se disputarían jugar el play-off contra el Inter ( 20 de abril en la ‘Caldera’) y el Zaragoza (27 o 28, en la capital aragonesa).

En cualquier caso, serán los propios jugadores, con ‘Pato’ a la cabeza, pero sin Pedro y Tripodi, que son baja, los que decidan si quieren ir haciendo los deberes poco a poco para poder saborear su particular y ansiado ‘aprobado’ a final de curso.

