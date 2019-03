El Aspil, a defender la octava plaza

22/03/2019 a las 06:00

El número cinco ha ido teniendo diferentes significados para el Aspil-Vidal Ribera Navarra Fútbol Sala desde que dio la bienvenida al año 2019. El primero de ellos salió a la luz el martes 15 de enero, cuando los de ‘Pato’ se clasificaron para la histórica Final Four de la Copa del Rey, que se disputará en Ciudad Real entre el 3 y el 5 de mayo, después de ganar por cinco goles (0-5) al O’Parrulo Ferrol en su casa.

El siguiente viene dado por los cinco empates consecutivos que los riberos cosecharon ante Levante, Peñíscola, Jaén, ElPozo y Cartagena; y, hoy, este número se vuelve a cruzar en el camino de los jugadores naranjas, que visitan, a partir de las 20.45 horas, al Antequera, que es colista.

Y es que, contando este choque, son cinco los partidos que quedan para que la Liga llegue a su fin. Cinco partidos que, a su vez, son finales puesto que, si los pupilos de ‘Pato’ quieren disputar el play-off por el título al final de temporada, no se pueden permitir dejar muchos puntos por el camino.

SUMAR DE TRES EN TRES

Precisamente, seguir sumando de tres en tres es lo que buscarán los riberos esta noche en Antequera, después del triunfo la pasada jornada ante el Industrias Santa Coloma (6-2) en la ‘Caldera’. No obstante, esta victoria del Aspil, que es la tercera en lo que va de segunda vuelta, ha quedado en un segundo plano a lo largo de la semana.

Se ha visto relegada por el gesto de deportividad y fair-play que tuvo el conjunto ribero dejándose anotar un gol, después de que Tripodi pusiera el 3-1 en el marcador con el portero rival tendido en el suelo por una acción anterior.

Pero, aunque pueda parecer todo lo contrario, el Antequera no le pondrá las cosas nada fáciles al Aspil, porque quiere evitar el descenso a toda costa. Actualmente, los de ‘Moli’, que solo han ganado dos encuentros (Cartagena y Santa Coloma) en lo que va de campaña, tienen 10 puntos, cuatro menos que el Naturpellet Segovia (14), que va penúltimo, y nueve menos que el Valdepeñas (19), que es antepenúltimo.

En el resto de jornadas han encajado 19 derrotas y han empatado cuatro choques (Jaén, O’Parrulo, Xota y Segovia). Viendo los números, sería muy difícil que los malagueños se salvaran, pero todavía no han dejado de ver las cosas en verde esperanza.

TRES SEMANAS EN LA OCTAVA PLAZA

Por su parte, el Aspil, que lleva tres semanas disfrutando de la octava plaza, la última que da derecho a jugar el play-off por el título, viaja a Antequera recuperado de moral, después del partido del sábado, en el que lograron olvidar la derrota en Ferrol, la semana anterior, contra O’Parrulo, donde cayeron 5-4 -los gallegos les anotaron cuatro tantos en los últimos 10 minutos-.

Por el momento, los riberos, que viajan sin Pedro, que causa baja, no se pueden quejar, ya que las cosas no les podían estar saliendo mejor. Sin embargo, no deben perder de vista a sus rivales más directos (Peñíscola (33 puntos), Cartagena (31) y Levante (39), que lucharán para colarse en el play-off.

Atendiendo a los encuentros de esta jornada, lo más favorable para el Aspil (36) sería que Levante perdiera en su visita a Palma, y que Peñíscola y Cartagena, noveno y décimo, respectivamente, que se enfrentan en Murcia, empataran.

De ser así, los riberos seguirían manteniendo la octava posición e, incluso, dependiendo del golaverage, podrían escalar a la séptima. En cualquier caso, es mejor esperar a que se desarrolle el partido antes de comenzar a hacerse ilusiones.

‘Pato’: “Queremos afianzarnos en la octava plaza”

El técnico del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, insistió en que, tanto él como sus pupilos viajan a Antequera con la intención de hacerse con los tres puntos, que son vitales para mantener la octava plaza. “Los dos equipos nos jugamos mucho porque nosotros queremos afianzarnos en la octava plaza, mientras que UMA se juega una de las bazas más importantes”. Y es que, según dijo, “teniendo en cuenta lo que queda, de perder, se quedará muy lejos de la permanencia”.

De su rival, aseguró: “Genera muchas ocasiones aunque no está acertado en la finalización. Tenemos que tener cuidado porque pueden hacer muchos goles”.

Respecto a las claves, reconoció que será “importante ponernos por delante porque les puede entrar la ansiedad y podríamos jugar con eso, pero será difícil y tendremos que seguir siendo nosotros mismos”. Asimismo, el mister concluyó diciendo que sus jugadores tendrán que ser fuertes en defensa y ser inteligentes para poder hacerse con el encuentro.

