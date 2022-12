La Copa se le fue al Aspil por un gol

Tan solo un gol le faltó este miércoles al Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala para entrar en la Copa de España. Las cuentas estaban claras. Si el Aspil ganaba al Antequera en Tudela le arrebataba el 8º puesto y el billete para la Copa.

En cambio, a los malagueños les bastaba con un empate para mantener su plaza. Y eso ocurrió. El partido terminó con reparto de puntos. Uno para el Antequera que le supo a gloria, y otro para el Aspil que, quizás, sea el más amargo que ha sumado en su historia.

Y todavía supo peor a tenor de los méritos hechos por unos y otros. Y es que los riberos se hicieron acreedores de la victoria desde el inicio, siendo un vendaval liderado por Terry que, por momentos, arrolló a los malagueños.

Solo existía un equipo sobre la pista y, por eso, el Antequera probó a jugar la baza de la superioridad en ataque adelantando a su guardameta para intentar sacudirse un dominio naranja que era abrumador. Así, Conejo salió de su ‘madriguera’ hasta asomarse a media pista, pero ahí se topó con el ‘cazador’ del Aspil Gabriel Vasques. El brasileño le robó el balón y, a puerta vacía, hizo el 1-0.

Con el viento a favor, el Aspil no bajó el ritmo. Terry seguía insistiendo en busca de un gol que se le resistía…, cuando llegó el empate visitante. Cobarro remachó un balón servido por David Velasco y puso una igualada tan sorprendente como injusta.

Pero si algo ha demostrado el Aspil en los últimos partidos es que sabe reponerse de las adversidades, y así lo hizo tras el empate malagueño. A 4 minutos del final de la primera parte, Terry, quién si no, marcó el 2-1 que hacía justicia en una primera mitad que fue un monólogo ribero.

CON LA MIEL EN LOS LABIOS

Y con ese 2-1 comenzó la segunda mitad. Un 2-1 que metía al Aspil en Copa, pero que era un marcador demasiado corto para todo lo que había generado el equipo y muy peligroso con 20 minutos por delante.

Sabedor de que era superior, el Aspil decidió afrontar la reanudación en busca de más goles, mientras que el Antequera salió dispuesto a conseguir ese empate que le devolviera el billete a la Copa que estaba perdiendo.

El partido transitó en algunos momentos en un correcalles lleno de intensidad, pero también de muchas imprecisiones.

Pasaban los minutos y el intercambio de golpes no resolvía el cara o cruz en el que había convertido el choque..., hasta que el Antequera jugó la última baza que le quedaba: el portero-jugador.

Y la apuesta no le pudo salir mejor. En la primera posesión que tuvo, el cuadro andaluz hizo el 2-2. La Caldera, hasta entonces en ebullición, se quedó muda, pero pronto volvió a encenderse para alentar a los suyos en busca del gol de la victoria.

Quedaban más de 3 minutos para el final, y entonces fue el Aspil el que salió de cinco, pero los naranjas no acertaron a embocar las claras oportunidades que tuvieron. Y el premio Gordo de la Copa se fue para Antequera pese a que el Aspil había comprado (casi) todos los décimos.

Ríos: “Es un día triste, pero este punto nos servirá a largo plazo”

El entrenador del Aspil, Diego Ríos, afirmó tras el partido que el de ayer fue “un día muy triste” por no haber conseguido el pase a la Copa. “Lo siento por los jugadores y la afición, que me han tratado muy bien desde que llegué. Ver ahora el vestuario hundido me afecta y lo siento por ellos”, indicó Ríos, quien abogó por mirar hacia adelante.

“Aunque ahora nos quede un mal sabor de boca por haber tenido el premio tan cerca, el punto que hemos sumado nos servirá a largo plazo”, explicó el técnico gallego, quien cargó contra la actuación arbitral calificándola como “lamentable”. “Al inicio de la segunda parte hay un penalti muy claro que no pitan a nuestro favor. Son paisanos míos y, al final del partido, les he dicho lo que les tenía que decir”, concluyó Ríos.