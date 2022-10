El Aspil no da señales de vida

Cuando elhizo este miércoles el 3-0 en el minuto 12 ante el, al encargado de la animación musical del pabellón Son Moix de Mallorca no se le ocurrió mejor idea que poner a todo volumen el I will survive (Sobreviviré) de la gran Gloria Gaynor. Seguramente fue una coincidencia sin mala intención, pero a los seguidores del Aspil ese detalle no les pasó desapercibido. Y es que el equipo de Diego Ríos, colista con un punto de 15 posibles, lo único que desea ahora es, precisamente eso: sobrevivir.