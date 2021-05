Un paso gigante del Aspil hacia la salvación

Actualizada 02/05/2021 a las 06:00

La buena racha que ha cogido el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala en este tramo final de la temporada está haciendo pensar a muchos que los naranjas pueden ganar a cualquiera. Con la de ayer ante Valdepeñas, por 6-3, suma ya su tercera victoria consecutiva ante 3 rivales de puestos de play-off. Los de ‘Pato’ están imparables en esta lucha por salvar la categoría. De hecho, con estos 3 nuevos puntos, se ponen a 6 del puesto de promoción de descenso. Todo un paso de gigante.

Y eso que Valdepeñas salió mejor y al Ribera le costó un poco coger el ritmo del partido. Tuvieron que pasar 5 minutos para empezar a ver ocasiones claras. Sergio González había tenido 3 llegadas sin demasiado peligro, pero fueron los locales los que pudieron haberse adelantado en el minuto 5 con una doble ocasión de Dani Martín y David que sacó Edu. Pero la más clara fue la que tuvo un minuto después Terry.

Los de David Ramos, por su parte, tampoco se quedaron parados. Dani Santos y José Ruiz fueron los que más importunaron a Gus. No obstante, los naranjas golpearon primero. Lo hicieron por medio de Dani Martín, que envió el balón a la red con una diagonal perfecta. Álex García respondió tras el saque desde el medio campo, pero Gus estuvo ‘al quite’ y lo siguiente que se celebró en la ‘Caldera’ fue el 2-0. Un tanto que llegó por medio de Sena. Eso sí, la alegría duró poco. Segundos fue lo que tardó Dani Santos en recortar distancias. Quedaban 3 minutos y no estaba todo dicho, ni mucho menos. Vasques tuvo el 3-1 en sus botas en el minuto 18, pero al final fue Terry el que amplió la ventaja a 13 segundos del bocinazo.

SENTENCIA FIRME

Las 3 faltas que acumuló Valdepeñas en apenas 3 minutos reflejaron que iba a por todas. Y también, el gol con el que José Ruiz puso el 3-2 en el 22. Pero Lemine reaccionó de inmediato para subir otro más a la cuenta del Ribera.

El encuentro tomó más intensidad si cabe. Los locales querían ampliar el marcador y los visitantes conseguir, por lo menos, la igualada. Pero los naranjas estuvieron muy serios en defensa y Gus, bajo palos. De hecho, salvó el 4-3 en más de una ocasión. Sin embargo, el que no pudo hacer lo mismo fue Edu, que vio cómo Lemine anotaba el 5-2 en el 34 y Terry sentenciaba en el 35 con el 6-2 desde el doble penalti.

Entonces, David Ramos probó con el portero-jugador. En una de estas acciones de superioridad, Sena fue expulsado al ver la doble amarilla y, al ser la sexta falta de los locales, Chino aprovechó la ocasión para maquillar el resultado desde los 11 metros. En los dos minutos restantes, el Aspil supo gestionar bien la presión y... La Revoltosa volvió a sonar.

‘Pato’ “No se puede creer que todo está hecho. Quedan 15 puntos en juego”

Tras la victoria de su equipo, el entrenador del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, prefirió ser cauto. “Tenemos que seguir creyendo en lo que estamos haciendo. El trabajo es el que nos puede llevar a salir de esta situación. No se puede creer que todo está hecho. Quedan 15 puntos en juego y todo el mundo se juega algo”, dijo el técnico, que sí se mostró feliz por sumar otros tres puntos, y por sus jugadores, a los que “hay que felicitar porque han hecho un desgaste increíble”. Del partido, señaló que Valdepeñas estuvo mejor los 5 primeros minutos, pero que después el Aspil se hizo “con el mando del partido”. “Creo que la victoria es justa, merecida y que tiene mucho mérito”, afirmó. Y sobre el objetivo de la salvación, concluyó que “hay que saber quienes somos, donde estamos y lo que nos queda”.

FICHA TÉCNICA

6 - Aspil-Jumpers

Cinco inicial 1. Gus 14. Sena 5. Lemine 18. Vasques 10. Pablo Ibarra

Suplentes 21. Terry 2. David 8. Javivi 11. Dani Martín 12. Pedro 7. Nil 23. Uge

3 - Valdepeñas

Cinco inicial 19. Edu 21. J. Ruiz 14. Rato 16. Sergio G. 7. Á. García

Suplentes 20. Chino 25. Matheus 23. Nano 33. Cainan 10. Dani Santos 3. Catela 13. Coro

Goles 1-0 (m. 13): D. Martín. 2-0 (m. 16): Sena. 2-1 (m. 17): D. Santos. 3-1 (m. 20): Terry. 3-2 (m. 22): J. Ruiz. 4-2 (m. 24): Lemine. 5-2 (m. 34): Lemine. 6-2 (m. 35): Terry. 6-3 (m. 38): Chino.

Árbitros Alonso Montesinos y Santander Flamarique (C. aragonés). Amonestaron con amarilla a los locales Lemine y Javivi. Por parte de los visitantes, la vieron Rafa Rato, Catela y Edu. También fue amonestado el entrenador visitante, David Ramos, y Sena fue expulsado por doble cartulina.

