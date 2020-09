El Aspil se actualiza de cara a esta nueva temporada 2020-2021

Actualizada 05/09/2020 a las 06:00

El Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala ha dado un paso al frente en lo que se refiere a la presencia online. Y es que, entre otras cosas, ayer presentó su nueva página web, que sigue teniendo el mismo dominio, www.riberanavarrafs.com, pero que presenta una imagen renovada y actualizada. “Es un espacio más interactivo y atractivo, porque la anterior estaba obsoleta”, señaló el jefe de prensa de la entidad naranja, Íñigo Sanz.

Al parecer, según comentó, va a ofrecer más contenidos del primer equipo, así como de la escuela y base del club, a nivel de clasificaciones, resultados, plantillas y fotos. Pero, la gran novedad, es que va a incluir una tienda online, en la que se venderá ropa del Ribera Navarra, entre otras cosas.



UN PROGRAMA SEMANAL

Por otro lado, otra de las cosas que anunció Sanz, junto con el director de Marketing, Juan Luis Pérez, es la creación de un programa semanal con el que se pretende lograr un acercamiento mayor con los seguidores del club y amantes de este deporte. “Ofreceremos contenido de todo tipo, incluyendo debates y reportajes, y poco a poco le iremos dando una forma más concreta”, dijo.



EMISIÓN DE LOS PARTIDOS

En la rueda de prensa también se habló sobre la posibilidad de emitir en la web los partidos que se jueguen en Tudela. “Es un tema que se está estudiando y viendo en la Federación. Los clubes hemos preguntado qué va a suceder si no dejan entrar al público. Está encima de la mesa el poder grabar nosotros y retransmitir, pero no puedo confirmar si se va a hacer o no. Existe la posibilidad y nosotros estamos poniendo los medios para poder retransmitir esos partidos si se da esta vía”, concluyó diciendo.

Te puede interesar