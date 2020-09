Los clubes de la Primera División de fútbol sala votan empezar el 4 de octubre y esperan a la RFEF

Actualizada 05/09/2020 a las 06:00

El pasado 20 de julio, la Federación Española de Fútbol anunció que el fútbol sala empezaría este 5 de septiembre. No obstante, hoy el balón no volverá a rodar sobre el 40x20. Hace unos días, la RFEF volvió a pronunciarse para fijar su fecha de inicio en el 18 de octubre. Eso sí, con la posibilidad de adelantarlo no antes del 4 de octubre si los 18 clubes de Primera División se ponían de acuerdo. Y el acuerdo ha llegado. Todos han votado a favor de empezar antes.

No obstante, la Federación no se ha pronunciado todavía oficialmente y los clubes siguen a la espera. Parece que todo dependerá del protocolo y de que se ratifique.

En cualquier caso, no deja de ser una buena noticia para los dos conjuntos navarros que militan en lo más alto de este deporte: el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala y Osasuna Magna. Ambos se muestran contentos y con ganas de comenzar. “Lo que queremos es jugar”, indicó ayer el entrenador del Magna, Imanol Arregui, al tiempo que añadió que hay que tener en cuenta “que estamos en una situación complicada, pero también que hay que tener claro que o aprendemos a vivir con el ‘bicho’ o se para la sociedad”.



UNA PALABRA: ADAPTACIÓN

Y, por eso, si en algo coincidieron tanto Arregui, como el entrenador del conjunto naranja, José Lucas Mena ‘Pato’, es en que hay que adaptarse. “Somos profesionales. Nos tenemos que adaptar a la situación que hay y trabajar de la mejor manera”, afirmó el técnico alicantino, que continuó diciendo que cree que ellos lo están haciendo bien “para estar lo mejor preparados posible cuando llegue el día y podamos competir”.

Por su parte, el entrenador del Magna insiste en que han intentado estar aislados de todo este tema. “Es difícil, pero hay mucha gente nueva y nos hemos centrado en organizar al equipo, empezar a meter los aspectos tácticos y trabajar el físico”, expuso. “Al final es mucho más fácil cuando tienes un objetivo en mente claro, con una fecha, pero independientemente de esta fecha, el objetivo es que todos juguemos a lo mismo y vayamos creciendo como equipo”, continuó diciendo.



EL TIEMPO, A FAVOR

En este sentido, no se puede negar que, en cierta manera, este tiempo de más ha jugado a favor de ambos. Solo hay que ver la gran cantidad de jugadores nuevos que han llegado a cada uno de los dos conjuntos y que están viviendo su propio proceso de adaptación a cada una de las dinámicas.

“Poco a poco vamos entrando. La gente está entrenando muy bien y hay mucha ilusión”, manifestó Arregui, aunque aseguró que ha tenido al equipo completo 3 días. E ilusión es lo que comparte con el Aspil. “Al principio cuesta meterse en nuestra metodología. Hay gente que la coge más rápido, pero ilusión, ganas y actitud no les falta a los chavales. A ver si podemos hacer una buena temporada”, apuntó Pato.

Por lo pronto, además de a la espera de la confirmación oficial por parte de la RFEF, Aspil y Magna están pendientes de los partidos de pretemporada. En principio, todo parece indicar que habrá, aunque sea a puerta cerrada.