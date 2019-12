Actualizada 31/12/2019 a las 21:14

Javier Nagore y Maitane Melero han vuelto a imponerse en la San Silvestre de Pamplona. El primero se ha impuesto a Ander Noáin (vencedor de las San Silvestres de de Artica y Olaz) y Abdelkader Algham (ganador en Lerín). Melero, por su parte, ha ganado a pesar de que en los últimos meses ha arrastrado problemas en el tendón de Aquiles. Ha encontrado buenas sensaciones en el tramo final de la prueba, de 4.800 metros, y ha superado a la cascantina Alicia Carrera y la donostiarra Sara Villasante.

La popular última carrera del año ha contado con 5.200 participantes con dorsal y muchos otros "espontáneos", la mayoría disfrazados, que han desafíado a los dos grados de temperatura. Los atletas federados y aquellos con tiempo registrado de ediciones anteriores han podido salir en primer lugar, evitando embotellamientos.

Una peculiar Pamplonesa ha corrido hoy la San Silvestre de Pamplona, dando un pequeño 'concierto' antes de cruzar la meta #SanSilvestre #31dediciembre @DiariodeNavarra pic.twitter.com/0YRDArIUKN — DNRunning (@DNRunning) December 31, 2019

Clasificación:

Absoluta masculina.

1. Javier Nagore

2. Ander Noáin

3. Abdelkader Algham

4. Ayrton Azkue

5. Miguel Aristu

6. Manuel de Prado

7. Mikel Azcona

8. Daniel Zurbano

9. Ion Garraus

10. Alberto Rodríguez

Absoluta femenina.

1. Maitane Melero

2. Alicia Carrera

3. Sara Villasante

4. Nuria Rodríguez

5. María Velázquez

6. Raquel Echeverría

7. Nadya Collantes

8. Ainara Alcuaz

9. Sole García

10. Marta Malón

Sub 14 masculina.

1. Aimar Domeño

2. Aritz Goñi

3. Xabier Landa

Sub 14 femenina.

1. Saioa Churruca

2. Maialen Casado

3. A. Larraya

Sub 12 masculina.

1. Aimar Monteserin

Sub 12 femenina.

1. I. Razquin

Sub 10 masculina.

1. Aner Navarro

Sub 10 femenina.

1. Amaia Amatriain



