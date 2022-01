Thibaut Bertrand, al Mundial de Snowrunning

Francia confía en Thibaut Bertrand y le ha convocado para formar parte del combinado galo que tomará parte en el Campeonato del Mundo de Snowrunning o carreras en nieve que se celebrará el 4 y 5 de febrero en Sierra Nevada (Granada) .

Bertrand -corredor del Txurregi de 33 años y habitual en las selecciones navarras de carreras en montaña al vivir en Pamplona y estar federado por Navarra-, coincidirá en la cita internacional con la navarra Naiara Irigoyen, corredora del A4xKm y también de la selección navarra, convocada por la selección española (FEDME) tras proclamarse campeona nacional de la modalidad en El Ferial (Larra Belagua) el pasado 15 de enero.

es un sueño de niño hecho realidad. Estoy ya feliz de poder ir ”, explicaba Bertrand, campeón de la Copa de España de snowrunning en 2020 y que este pasado fin de semana quedó segundo en la prueba de “Ir a un Mundial. Estoy ya feliz de poder ir ”, explicaba Bertrand, campeón de la Copa de España de snowrunning en 2020 y que este pasado fin de semana quedó segundo en la prueba de Copa de España en Leitariegos

“A Sierra Nevada voy a disfrutar. Me veo en forma pero no sé qué me permitirá eso. Es muy difícil saber el nivel que va a haber en el Mundial y a qué puedo aspirar. Hay corredores muy buenos en tierra que luego dar grandes sorpresas, para bien o para mal, en la nieve. Es muy distinto”, recnocía este corredor nacido en el sur de Francia, en una pequeña localida dentre Toulouse y Pau, y que representará al país galo junto a Laurent Vicente, campeón de la copa francesa de trail. “Nunca hemos coincidido en una carrera. Le conozco porque es el actual campeón y un referente en el mundillo”, explicaba sobre su compañero.

Los Campeonatos del Mundo SkySnow tendrán dos modalidades diferentes. El viernes 4 (salida 8:00h) tendrá lugar un Kilómetro Vertical -SkySnow Running Sierra Nevada Vertical- de 4,3 km (950m+). Ya el sábado 5, a partir de las 18.00h, tendrá lugar la prueba en línea de 12,7 kilómetros (900m+).