Lo suyo era la natación. Competía con el equipo de Amaya. Y no le iba nada mal. Pero, tras casi 16 años, llegó un punto en el que Naiara Irigoyen Indave decidió cambiar. Dejar atrás la exigencia de la rutina en la piscina -entrenaba seis días a la semana-. Probó el triatlón y, el pasado año, comenzó a correr pruebas populares y de montaña. Este 2022, ya dentro del equipo A4xKm, lo ha iniciado con un triunfo en el VI Snowrunning Larra Belagua, alzándose con el título nacional y navarro de la modalidad. Un éxito “inesperado” que le ha dado plaza para el Mundial del 5 de febrero en Sierra Nevada. “Aún lo estoy asimilando”, afirma.

¿Cómo pasó de la natación a correr por montaña?

Empecé a nadar con 6 años, primero en Burlada y luego en Amaya, hasta casi los 22. Al final me resultaba muy exigente, competitivo. La piscina era la misma y era yo contra el tiempo. Eso me resultaba a veces estresante. Además, con los estudios del máster en Ingeniería Industrial, comencé a no entrenar tanto como quería. Y correr me resultó una liberación. Estaba todo el día estudiando, salía a correr un rato y me despejaba.

El pasado octubre ganó los 15 kilómetros de Las Murallas...

Al principio salía más por asfalto, pero conocí un grupo del gimnasio Altafit que queda a correr un día por semana en San Cristóbal, Miravalles... montes cerca de casa. Comencé a salir con ellos, le cogí gustillo y hasta ahora.

¿Qué tienen las carreras por montaña que le han atrapado?

Lo que te permite disfrutar y desconectar. Cada día es diferente, vas por recorridos naturales distintos, los paisajes, el ambiente tan bueno de las pruebas, la oportunidad que dan las carreras de correr por sitios que quizá sola no iría... es muy distinto a la natación, donde todo resulta más repetitivo. También sigo yendo algunos días a nadar. Se echa de menos y me relaja.

Y ahora, campeona nacional y mundialista de carreras en nieve...

Fue completamente inesperado. Una sorpresa. Nunca había corrido en nieve ni con crampones. Me llamaron de la selección navarra para ir a Larra y decidí probar. Me dejaron unos crampones y fui sin más expectativa que disfrutar y vivir una experiencia nueva.

Sin embargo, ganó...

Tuve la suerte de que la nieve estaba muy dura y no me costó mucho. Si no, hubiera sido más parecido a correr por arena. Las favoritas salieron delante. Iba a lo mio y, en un momento dado, escuché que era cuarta. Eso era ya una pasada. Y cuando en una cuesta arriba les fui adelantado... Creía que no iba a acabar así. Pero llegué al final, los ánimos, y no me alcanzaban. Cruzar la meta, la cinta... fue emocionante. No me lo podía creer.

Y en Sierra Nevada, ¿su objetivo?

Ahí el nivel va a ser muchísimo mayor. Habrá gente que se dedica a esto. El objetivo es igual: vivir la experiencia y disfrutar. En las carreras voy a pasarlo bien, no estoy pendiente del tiempo. Aunque a nadie le desagrada lograr buenos puestos, claro, siempre motiva.

Con Navarra, al Kilómetro Vertical

Además del Mundial de Snowrunning del 5 de febrero en Sierra Nevada, Naiara Irigoyen tiene marcada ya otra cita en su agenda. Participará con la selección navarra en el Campeonato de España de Kilómetro Vertical del 12 de marzo en Cáceres. Irá junto a Ainara Alcuaz, María Ordóñez, Irene Artazcoz, Uxue Murolas, además de Mikel Beunza, Iñigo Macías, Javi Aranguren y Ion Ridruejo.