Marc Márquez: "Esperamos dar un paso adelante el domingo con el tiempo por vuelta"

piloto español lluvia ha frustrado este sábado 11 de febrero sus planes en el segundo día del test oficial de MotoGP en Sepang, y ha asegurado que el domingo espera "dar un paso adelante con el tiempo por vuelta". El Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido que laen el segundo día delde, y ha asegurado que el domingo espera "dar un paso adelante con el tiempo por vuelta".

"Desgraciadamente, hoy no he podido rodar mucho y hemos tenido que cambiar nuestro plan. He podido completar unas 25 vueltas en seco y luego en mojado hemos podido confirmar algunos detalles", señaló en declaraciones facilitadas por el equipo.

El de Cervera ha completado 36 vueltas al trazado malasio probando varias configuraciones en su RC213V; en la sesión vespertina, ante la aparición de la lluvia, probó su Honda en mojado y terminó la segunda jornada del test en decimotercera posición.

"Estoy trabajando duro e intento obtener mucha información para Honda y ser lo más claro posible en mis comentarios. Como hoy ha llovido, tendremos que trasladar nuestro plan de este segundo día a mañana, cuando esperamos dar un paso adelante con el tiempo por vuelta", finalizó.