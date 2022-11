Mikel Azcona, tras lograr el título WTCR: "Soy de un pueblo de Navarra y ahora soy campeón del mundo"

campeón del mundo de Turismos (WTCR) en la sesión de clasificación celebrada este sábado, 26 de noviembre. El falcesino, de 26 años, llegaba a la prueba de Jeddah (Arabia) con una ventaja de 60 puntos -a falta de 65- frente al segundo clasificado, el argentino Néstor Girolami. Mikel Azcona se ha proclamadoen la sesión de clasificación celebradaeste sábado, 26 de noviembre. El falcesino, de 26 años, llegaba a la prueba de Jeddah (Arabia) con una ventaja de 60 puntos -a falta de 65- frente al segundo clasificado, el argentino Néstor Girolami.

De esta forma el navarro se ha convertido en el primer español en alzarse con el Campeonato del Mundo de Turismos (WTCR), algo que ha logrado en su primera temporada a los mandos del Hyundai Elantra. Se trata, además, del tercer título continental de Azcona tras ser dos veces campeón del TCR Europa (2018 y 2021).

"Es increíble, algo que no puedo imaginar. He trabajado toda mi vida para esto. Es el trabajo de toda una vida. Mamá, papá, gracias por darme la oportunidad. Me gustaba el motor desde pequeño y vuestro hijo es campeón del mundo. Soy de una familia humilde de un pueblo muy pequeño de Navarra y ahora soy campeón del mundo. Hemos trabajado muy bien como equipo", apuntó en su primera intervención el falcesino tras abrochar el título del WTCR.