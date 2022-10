Marc Márquez: "Nuestras sensaciones no son las mejores a pesar de estar entre los primeros"

sus sensaciones "no son las mejores" a pesar de que ha conseguido terminar el primer día de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia entre los tres primeros, y cree que lo ha logrado gracias a la utilización del neumático blando. El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado quea pesar de que ha conseguido terminar el primer día de entrenamientos libres delentre los tres primeros, y cree que lo ha logrado gracias a la utilización del neumático blando.

"Hoy he podido terminar entre los tres primeros y en gran parte se debe a la estrategia que hemos utilizado. He usado el neumático blando directamente en la FP1 porque sé que estar entre los diez primeros desde el inicio es muy importante aquí. Pero sinceramente, nuestras sensaciones no son las mejores y todavía hay cosas que mejorar para sentirnos más cómodos en la pista", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera considera que también han dado "un paso adelante" en la tanda vespertina. "Hemos dado un pequeño paso adelante en la FP2 en mi segunda salida a pista, así que el objetivo es seguir así mañana. Contento de estar entre los tres primeros, pero hay trabajo que hacer", subrayó.

Por su parte, su compañero Pol Espargaró reconoció que "no" ha tenido "un gran día", en el que terminó decimosexto y recibió una sanción por reincorporarse a la pista de forma insegura en una acción con Johann Zarco (Ducati) durante los primeros libres. "Hemos recibido una penalización en los libres 1 y es una pena. He ido a explicar la situación a Dirección de Carrera, pero a pesar de eso la seguimos teniendo", manifestó.

"Es una pena porque añade una complicación extra al fin de semana. De todos modos, hemos mejorado en los primeros entrenamientos libres mientras mucha gente utilizaba el neumático blando. Luego, por la tarde, hemos aprendido todo lo que hemos podido, pero hacia el final de la sesión la pista estaba muy caliente y no había mucho más que hacer", finalizó.