Marc Márquez volverá a operarse el hombro derecho

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) volverá a someterse a una intervención en el hombro derecho la próxima semana y dejará de competir momentáneamente en el Mundial de motociclismo tras el Gran Premio de Italia, una decisión difícil pero necesaria, ya que siente "mucho dolor" y no está "disfrutando" sobre la moto.

"Voy a someterme a una intervención la próxima semana. Desde que tuve la primera intervención todo fue bastante complicado. Cuando me subía a la moto sentía limitaciones; no he tirado la toalla, seguí las recomendaciones médicas. No estoy disfrutando, estoy sintiendo mucho dolor. Estoy empujando demasiado, mi rendimiento no está mal, pero no es el que yo deseo", confirmó el de Cervera en rueda de prensa.