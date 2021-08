El líder Jonathan Rea llega al Circuito de Navarra

Jonathan Rea (Kawasaki ZX 10 RR), líder del mundial de Superbike, llega al El británico(Kawasaki ZX 10 RR),, llega al Circuito de Navarra para disputar la séptima ronda del Campeonato del Mundo de Superbike, un trazado desconocido para esta competición.

Sólo dos semanas después de que el circuito checo de Most apareciera en el calendario, otra pista totalmente nueva llega al Mundial de la categoría, el Circuito de Navarra, que se unirá a la larga lista de trazados que han acogido al menos una ronda de la competición.

El moderno trazado navarro, de 3.933 metros de longitud, situado en la localidad de Los Arcos, cuenta con 15 curvas de todo tipo, aunque predominan las técnicas de baja velocidad.

La curva número 1, la 4, la 5 y la 15 son las secciones más cerradas, con la 1 como una curva de derechas de gran velocidad al final de la recta principal.

No obstante, los pilotos de Kawasaki ya entrenaron en Navarra en junio de este año, una pequeña ventaja para afrontar la lucha por el campeonato, que se presenta muy reñida y apasionante pues sólo tres puntos separan a Rea y Toprak Razgatlioglu después de seis rondas y 18 carreras, con otras siete por delante.

Navarra será la segunda de las cuatro pistas españolas que acogerán el Mundial de Superbike de 2021 y se convertirá en la séptima pista diferente en España que acoge un fin de semana de carreras a lo largo de la historia del campeonato.

Después de Navarra habrá un descanso de un fin de semana antes de que el campeonato visite un conocido escenario en Francia, en Magny Cours, entre el 3 y el 5 de septiembre.

"Me apetece ir a Navarra, otro circuito nuevo para nosotros en el que ya hemos hecho un test allí, hace un par de meses, y me gustó la pista, pero entonces me pareció bastante bacheado, aunque parece que el circuito ha solucionado algunos de los problemas que teníamos", reconoce el líder Rea.

"Mi ritmo y mi velocidad fueron bastante buenos, así que tengo curiosidad por ver cómo serán de competitivos mis rivales, si bien creo que con nuestra Ninja ZX-10RR podemos ser fuertes y la idea es empezar el viernes con una puesta a punto básica, pero también con algunas ideas que probamos en el pasado test de Barcelona con el objetivo es hacer un fin de semana fuerte en Navarra", destacó Jonathan Rea.