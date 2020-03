Jorge Lorenzo regresa a la competición y disputará el GP Catalunya con Yamaha

El piloto español Jorge Lorenzo, ahora probador oficial de Yamaha tras anunciar a finales de 2019 que dejaba el Repsol Honda para retirarse, ha anunciado este jueves que correrá el próximo Gran Premio de Catalunya.



"Después de habérmelo pensado algunas semanas, he decidido que participaré en el GP de Catalunya. Tengo muchas ganas y espero veros a todos allí", anunció el pentacampeón del mundo en un vídeo en sus redes sociales.

I HAVE AN IMPORTANT THING TO ANNOUNCE... #MotoGP #Yamaha pic.twitter.com/P5knxYsFK3