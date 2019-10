Helena Carrasco, copiloto de rallyes: "No hay género una vez te pones el casco"

07/10/2019 a las 06:00

El pasado fin de semana, en Llanes (Asturias), la copiloto navarra Helena Carrasco corrió su primera prueba esta temporada del Campeonato de España de Rallyes, junto al piloto Fernando Compairé. Fue la mejor mujer copiloto, aunque undécima en la general, y debía subir al podio para recoger su premio. Sin embargo, no lo hizo. “Con todo el respeto del mundo, y no quiero ofender a nadie, no estoy de acuerdo con una categoría femenina dentro del mundo del motor. Una vez que nos pone

Etiquetas Marta Martín

Selección DN+