Dovizioso conquista el circuito de Brno con otro doblete de Ducati

Actualizada 05/08/2018 a las 14:45

El piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) ha logrado este domingo la victoria en el Gran Premio de la República Checa, décima prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP, por delante del Jorge Lorenzo (Ducati) y de su compatriota Marc Márquez (Repsol Honda).



Bajo aviso de tormenta que finalmente no llegó al circuito de Brno, Dovizioso lideró casi una veintena del total de 21 vueltas, mostrando así su superioridad ante su compañero de equipo y también contra un Márquez que no obstante tuvo un mejor desempeño que en la jornada sabatina de clasificación.



El español Maverick Viñales (Movistar Yamaha) fue el primero de los pilotos cabeceros en mover ficha, pero se quedó fuera en la primera vuelta. Era el único piloto de MotoGP que había puntuado en todas la carreras del presente Mundial, aunque esta vez se fue al suelo al verse involucrado en un accidente en la curva 3 con el alemán Stefan Bradl (HRC Honda Team) y con el británico Bradley SMITH (Red Bull KTM Factory Racing).



A falta de 14 vueltas para la bandera a cuadros, Lorenzo ya demostró que daría guerra sobre el asfalto checo y adelantó a Márquez; pero éste recuperó la posición tras una colada de su rival, aunque se volvieron a cambiar las tornas y fraguaron de esta manera su pelea hasta el desenlace. Coincidiendo con ese movimiento, el italiano Valentino Rossi (Movistar Yamaha) adelantó a Dovizioso en un lance efímero. Pero eso despertó a 'Dovi', que hasta entonces apenas había sido apretado en el liderato. Solo 3 vueltas después, Márquez adelantó a un Rossi que perdió fuelle, ya que cedió otra posición en la vuelta posterior en favor del británico Cal Crutchlow (LCR Honda CASTROL). Incluso en la siguiente fue superado también por Lorenzo, cuya carrera venía 'in crescendo' hasta ser capaz de adelantar a Crutchlow en la curva 14 a falta de 5 vueltas para la conclusión.



En la antepenúltima vuelta, Lorenzo exhibió un gran empuje para ir a por la primera plaza. 'Dovi', con su botín en peligro constante, fue rebasado un par de veces por su todavía compañero de equipo y además dicha pelea dio alas a Márquez, testigo de excepción en esas aguas revueltas. Pero el actual líder del Campeonato del Mundo terminó definitivamente en el tercer lugar, sabedor de que así iba a conseguir valiosos puntos. Mientras, 'Dovi' abrochó la victoria en una última vuelta donde desplegó más temple que un Lorenzo que se conformó con la agridulce segunda posición en Brno.

