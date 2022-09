Alejandro Valverde roza la victoria en la Coppa Agostoni

Alejandro Valverde ( últimas cuatro pruebas de su carrera profesional, al quedar segundo por detrás del neerlandés Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck). El veterano ciclista español Movistar Tea m) ha acariciado la victoria este jueves en la Coppa Agostoni 2022, la primera de las, al quedar segundo por detrás del neerlandés Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck).

El murciano se quedó sin el triunfo en el último esprint, que finalmente se llevó el teóricamente menos favorito de los corredores en cabeza. Así, el murciano se quedó con la miel en los labios al lanzar el ataque final desde muy lejos, aunque se vio superado en los últimos metros.

Las últimas 'balas' dieron comienzo este jueves con la 75ª edición de la Coppa Agostoni, cuyo sinuoso recorrido, a las afueras de Milán, dio un primer gusto al bloque fuerte de los telefónicos de lo que espera durante toda la semana siguiente en el norte del país.

193 kilómetros con un primer tramo en línea de unos setenta, pasando dos veces la cota de Sirtori, y cuatro vueltas a un exigente circuito con Colle Brianza y Lissolo, en el que Valverde, a sus 41 años no pudo culminar la gran labor de su compañero Enric Mas, quien declinó participar en el esprint final.

"Me he encontrado muy bien. Darles las gracias al equipo que han hecho un trabajazo muy bueno. Nos ha caído una de agua, pero hemos sido previsores. Hemos estado en el corte bueno y Enric ha trabajado muy bien. Finalmente he arrancado de lejos y uno me ha adelantado, pero estoy contento", concluyó Valverde, quien se despedirá del ciclismo profesional tras completar el Giro de Emilia, el 1 de octubre; los Tres Valles Varesinos, el 4 y el Giro de Lombardía Lombardia, el 8 de octubre.