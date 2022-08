Roglic toma el mando de la Vuelta tras ganar en Laguardia y coger el liderato

Primoz Roglic (Jumbo Visma), rey de la triunfo contundente en la cuarta etapa disputada entre Vitoria Gasteiz y Laguardia, donde se enfundó "la roja", su prenda favorita. El esloveno(Jumbo Visma), rey de la Vuelta a España con tres títulos consecutivos, presentó las credenciales para seguir la racha dorada con undisputada entre Vitoria Gasteiz y Laguardia, donde, su prenda favorita.

A las primeras de cambio, en una tierra que le inspira, pues ha ganado 2 Itzulias, Roglic (Trbovlje, 32 años) dio el golpe de mano para ganar su décima etapa en la Vuelta, enfundarse la 37 camiseta roja en la ronda y dejar claro que está en forma, recuperado de su lesión del Tour y dispuesto a conquistar Madrid por cuarto año consecutivo. Roglic sigue vigente, ha vuelto.

Roglic entró a la refriega en un final disputado. Previamente coronó y bonificó 3 segundos en el Puerto de Herrera y al final sacó su demoledor remate. Superó a todos sus rivales con un cambio de ritmo brutal cerca de meta, que atravesó como ganador con un tiempo de 3h.31.05, a una media de 43,3 km/hora.

El latigazo apartó de su sombra a todos sus enemigos. Sin destrozos, pero el aviso fue serio. Superó, con el mismo tiempo, pero bonificando 10 segundos, a Pedersen y Enric Mas, el español sorprendiendo con una actuación para la esperanza. Entraron en el lote Evenepoel y Hindley. A 7 segundos Simon Yates, Carlos Rodríguez, Carapaz, Landa y Supermán López.

El Jumbo siguió en la cumbre del podio. Ya con el jefe. Roglic ya está al mando de la Vuelta, con autoridad y firmeza. Le siguen Kuss a 13 segundos y Hayter a 26. Evenepoel se aleja a 27, Carapaz y Carlos Rodríguez a 33. Enric Mas y Ayuso superan los 50 segundos y Landa y Valverde situados en el minuto.

LA VUELTA SE ANIMA EN EUSKADI

La Vuelta, ya en su territorio natural, salió de Vitoria, verde y luminosa, con el pelotón bajo un agresivo sol junto a la elevación de Mendizabala, conocida como "Monte de la tortilla", lugar de fiesta y esparcimiento para los vitorianos. Antes de partir la Vuelta volvió a pedir respeto para los ciclistas que salen a las carreteras. Se guardó un minuto se silencio por los fallecidos tras ser atropellados en Castellbisbal el pasado día 21.

Primera etapa con alicientes, dos puertos y final en cuesta para rematadores. Inicio fuerte, sin tregua, de donde nació la primera escapada con 6 hombres: Lutsenko, el más peligroso de la general, a 46 segundos del líder, Shaw, De Marchi, Drizners, Ander Okamika (Burgos-BH) y Joan Bou (Euskaltel-Euskadi).

Fuga sin futuro por el control del Jumbo-Visma, que no permitió que los rebeldes pasaran de los 3 minutos. Con 53 km a meta la avanzadilla fue perdiendo unidades hasta que fue devorada a 35 de meta por un grupo que marchaba estirado y a una velocidad que provocó cortes. Los hombres de Roglic se movieron en el Puerto de Herrera, último obstáculo a 15 de meta.

ROGLIC AVISA EN EL PUERTO DE HERRERA

“La colocación será clave en el Puerto de Herrera, si te pilla mal colocado puede ser complicado", comentaba Alejandro Valverde en la salida. También iba a ser cuestión de fuerzas. La subida de tercera categoría, con 7,3 km al 4,8 por ciento, tumbó de inicio a Affini, que se despidió de la roja, seleccionó un grupo de 50 corredores y castigó a Ayuso.

El primer latigazo lo dirigió primero el Trek y luego Roglic en primera persona escoltado por 2 guardaespaldas, Harper y Sepp Kuss. La cercanía de la cima espoleó a los "gallos" por la bonificaciòn. Un premio extra exiguo de 3,2 y 1 segundos, repartidos entre el triple ganador de la Vuelta y el doble campeón mundial, Julian Alaphilippe.

Detalle de Roglic, atento, luchador, en su sitio, marcando su territorio, recordando que su estado de forma en bueno. La aceleración de los grandes se prolongó hasta la zona llana previa a la subida a Laguardia, la capital de la Rioja Alavesa que avisa a su entrada de que se trata de "Uno de los pueblos más bonitos de España".

Y ROGLIC REMATA EN LAGUARDIA CON LA ROJA

El parón en el llano alivió las penas de muchos corredores que habían perdido el tren principal. Tocaba surcar las llanuras del valle de los viñedos, de las bodegas del vino santo y seña de la comarca, cuyas estrechas carreteras ya iban a conducir al pelotón al pie de la localidad a orillas del Ebro.

Una última subida al centro de Laguardia, donde los rematadores estaban citados. Movistar movía sus fichas por si Valverde encontraba fuerzas para volver por sus fueros. Atacó el colombiano Chaves antes del último kilómetro, pero los hombres de Roglic tapaban las goteras como podían.

El Trek de Juanpe López quería pescar a río revuelto, lo intentó Evenepoel, remolcado por Alaphilippe, pero ni uno ni otro pudo colocarse en posición de remate. Ante la indefinición surgió la figura de un tal Primoz Roglic, cambiando de ritmo a unos 200 metros de la línea. Se puso al frente, mantuvo el hachazo y cruzó la meta.

Otra exhibición del rey de la Vuelta, campeón olímpico de crono, de la Lieja, con 10 etapas en España, 3 en el Tour y otras tantas en el Giro. Un aviso. Roglic no estaba muerto, estaba de parranda. En Laguardia, sin necesidad de beber vino, se pegó la primera fiesta. Roja como el vino, la casaca de líder se le ajusta de maravilla.

Este miércoles la quinta etapa se disputará entre Irún y Bilbao con un recorrido de 187,2 km.

Valverde: "Era importantísimo que Enric Mas estuviera con los mejores"

El español Alejandro Valverde (Movistar) calificó como "importantísimo" que el líder de su equipo, Enric Mas, finalizase la primera etapa de la 77ª edición de la Vuelta en territorio hispano entre "los mejores".

"Es importantísimo de cara a la moral de Enric Mas y que pueda ver que está ahí con los mejores. Es el líder del equipo y va a por la general", dijo Valverde tras el exigente final de Laguardia.

Sobre su rendimiento insistió en que sus sensaciones eran buenas. "Me encontraba bien y lo he intentado; pero al final no podía", explicó.

El murciano también destacó que en esta jornada por las carreteras alavesas "todos hemos pasado mucho calor y se ha visto que las fuerzas están muy parejas".

Sobre las dos primeras etapas por Euskadi, Valverde dejó claro que tienen un recorrido muy duro y a ver qué pasa estos dos días".

También mostró su satisfacción por el apoyo de la afición desde las cunetas; afirmó estar "súper-contento con todo el público que había" y por que el recorrido tenía "un poco menos de gincana" que los tres primeros días por los Países Bajos.