El dominio de las Ruiz se extiende en la Vuelta a Pamplona

La Vuelta a Pamplona júnior se sentenciará hoy. La tercera etapa proclamará a la ganadora final. Las opciones, tal y como quedó este domingo la general, las conservan cuatro corredoras. De ellas cuatro, dos comparten apellidos y equipo. Se trata de las mellizas Ruiz Pérez, Lucía y Laura. Entre las dos lideran cuatro clasificaciones generales y su escuadra, el Meruelo, la de equipos. Sin embargo, la victoria de la etapa se la llevó, al esprint, la alicantina Anna Ginestar (Hyundai).

Berrioplano después de 71,3 kilómetros. Siete fueron las ciclistas que llegaron escapadas. Entre ellas se jugaron el triunfo final de la etapa. Ginestar resultó la más rápida y la líder, Lucía Ruiz, quedó segunda. Su hermana Laura llegó cuarta. Entre las dos se coló Laia Bosch que con el mismo tiempo de las mellizas se ha situado segunda en la general.

Jesús Caso

Las que se han descolgado de la lucha por la general han sido las ciclistas locales, Nahia Imaz y Laia Puigdefábregas que el sábado llegaron con las primeras. Las corredoras del Lacturale Ermitagaña que viajaron este domingo en la escapada se vieron involucradas en una caída o sufrieron una avería mecánica. Este grupo se fraguó en el primero de los dos puertos, el de Urrizola, donde ya pasaron destacadas unas doce corredoras, pero las caídas seleccionaron y finalmente fueron siete las que quedaron en la cabeza del carrera. La mayoría participó en los rivales lo que posibilitó que llegaran destacadas.

Los dos puertos y el calor hicieron que el pelotón inicial se rompiera en pedazos y las ciclistas hicieron su aparición en la línea de meta de una en una o en grupos muy reducidos. El grupo cabecero de siete se jugó el triunfo final al esprint. Este lo consiguió Anna Ginestar (Hyundai). El maillot de líder se lo quedó Lucía Ruiz. Ella espera poder mantenerlo en la etapa definitiva.

Ginestar: "Me gustaría volver a estar adelante y, si se puede, repetir"



La alicantina Anna Ginestar logró el triunfo al esprint. “Hoy (domingo) me he visto muy bien. El primer día la escapada se fue. Me quedé atrás pero hoy me he encontrado muy bien. He aguantado en la subida y, en el esprint, que se me da bien, he podido ganar. En el primer puerto nos hemos ido un grupo de 10 o 12 corredoras y hasta el final. En el segundo puerto hemos cogido la cabeza siete y hasta meta”, indicó. En la última etapa, hoy, le gustaría repetir “si se puede”. “Me gustaría estar adelante, disfrutar e intentar recuperar algo de tiempo”, comentó.

Lucía Ruiz: "El equipo ha trabajado muy bien. Hemos estado adelante"​

Lucía Ruiz portó en la salida el maillot de líder y lo mantuvo. Fue segunda en la línea de meta de Berrioplano. “Ha sido una etapa muy marcada por el calor y los repechos. El equipo ha trabajado muy bien. Hemos estado adelante. Me ha resultado dura. Se ha ido seleccionando, sobre todo, en el primer puerto, en la bajada, que ha habido caídas. Hemos ido a relevos, hasta el final, aunque ha habido gente que no ha pasado y se ha visto que han tenido fuerzas. Hemos mantenido el maillot. Nos hemos quedado cuatro para la general e intentaremos defenderlo”, indicó.