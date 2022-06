La pamplonesa Idoia Eraso revalida el título de campeona de España de contrarreloj

En 2020 Idoia Eraso se proclamó campeona de España de contrarreloj individual en la categoría júnior. Este viernes, dos años después, revalidó el título en la categoría sub23, donde partía como una de las favoritas. Además, lo hizo sobre el mismo escenario, Mallorca. De hecho la prueba de féminas abrió este viernes el campeonato de España que se disputa este fin de semana en Cala Millor.

La pamplonesa que milita en el Laboral Kutxa completó los 21,5 kilómetros de contrarreloj en un tiempo de 32:25. Afronta las campeonatos después de un bloque de entrenamiento en Sierra Nevada con la selección española. En la clasificación general, Eraso concluyó en la undécima posición a 2:28 minutos de Mavi García (UAE), campeona de España absoluta.

A Idoia Eraso, con el oro, le acompañaron en el podio de su categoría María Banlles (Sopela), con un tiempo de 32:46,93, con la plata colgada del cuello, y Mireia Trías (Massi Tactic), con un tiempo de 32:54,72, que le otorgó el bronce.

La ciclista pamplonesa reconoció que acudió a los campeonatos de España con el objetivo de lograr el título. “Venía con ese objetivo. La he preparado con mucho mimo e ilusión. Además en juveniles pude ganar en Mallorca y me hacía especial ilusión. Tenía miedo de las rivales, que sé que están muy fuertes, y no sabía cómo iban a andar. Estoy contenta por hacer ganado”, destacó.

Idoia Eraso repite este sábado y disputará la prueba de ruta. “A ver que tal responden las piernas. Es diferente. En la ruta entran más factores. La concentración de Sierra Nevada me ha dado un punto muy bueno y agradezco el haber podido ir”, añadió. La prueba de fondo del campeonato de España se disputa este sábado. El pelotón femenino completará un recorrido de 136,5 kilómetros a partir de las 9.35 horas.

CLASIFICACIÓN ELITE-SUB23

1. Mavi García (UAE) 29:57,55

2. Sheyla Gutiérrez (Movistar) 30:49,27

3. Sandra Alonso (Ceratizit) 30:49,93

4. Sara Martín (Movistar) 30:57,96

5. Ziortza Isasi (Eneicat) 31:24,52

...

11. Idoia Eraso (Laboral Kutxa) 32:25,57

Gutiérrez (Movistar), plata en la prueba élite

Sheyla Gutiérrez, ha sido una de las principales protagonistas del Campeonato de España de Ciclismo en contrarreloj, porque la medalla de plata que ha logrado acredita que vuelve a su mejor nivel y que "el cuerpo me deja" por lo que "solo me he planteado pedalear fuerte y ha salido bien, estoy muy contenta", explicó. La corredora riojana del Movistar