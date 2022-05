Unzué: “No pierdo de vista los puntos UCI, pero no me preocupan”

Eusebio Unzué se unirá este viernes a la expedición del Movistar Team en el Giro de Italia. Estará, en principio, desde Budapest hasta Sicilia. El conjunto navarro afronta la corsa rosa con cinco victorias en lo que va de temporada, conseguidas por los dos hombres que serán sus líderes en Italia: Valverde y Sosa. Movistar es el equipo nº 13 del mundo, el 11º de los World Tour. Hay que recordar que de los 20 que componen la máxima categoría los dos últimos a final de año descenderán.

“No pierdo de vista los puntos UCI y la clasificación por equipos, pero no me preocupa ni me obsesiona. Nosotros solemos conseguir la mayor parte d elos puntos de la temporada a partir de ahora, en las grandes”, explica Unzué. “Hasta ahora nos ha faltado un poco de suerte, sin las dos caídas de Enric hubiéramos tenido puntos como para estar entre los diez primeros. A final de temporada habrá dos equipos que bajen, creo que Lotto Soudal lo tiene muy difícil para mantenerse, y hay equipos que están peor que nosotros. Lo que me parece que habría que revisar es el criterio de puntuación. Debería haber una proporción entre el esfuerzo, la dificultad y los puntos. No es lógico que ganar una etapa del Tour dé los mismos puntos que una vuelta de cinco días en no sé dónde”.

CON VALVERDE, AL DÍA

Movistar Team acude al Giro con Aejandro Valverde, que afronta su segunda participación en la corsa rosa, e Iván Ramiro Sosa como referentes. Unzué se marca el objetivo de conseguir un triunfo de etapa y una buena clasificación.

“Nuestro papel no está a priori entre quienes van a estar disputando la clasificación general del Giro. Alejandro ya se ha visto que está bien, lo ha demostrado en las Ardenas. Llega en condición, en su línea. Lo que queremos es que salga a disfrutar de la carrera y luego iremos un poco viendo”, comentaba ayer el máximo responsable del Movistar Team. “Conforme avance la carrera, iremos viendo si puede pelear por un triunfo de etapa y si luego se va metiendo poco a poco en la general. Es la propia carrera la que nos va a ir marcado los objetivos, pero lo fundamental es que Alejandro disfrute”.

El otro pilar teórico es el colombiano Iván Ramiro Sosa, que hace unos días se llevaba una etapa y la general de Asturias. El colombiano es un escalador puro, de 51 kilos. “Tenemos las referencias de Sosa en las grandes vueltas y ya sabemos hasta dónde puede llegar”, apunta Unzué. “Sus 51-52 kilos son una enorme ventaja para las etapas de montaña, y en el Giro tiene un buen menú donde poder brillar. Pero tiene su contra. Los días que se va rápido por el plano es de este tipo de corredores que sufre. Vamos a ir viendo hasta dónde llega, pero teniendo claro que puede pelear por una etapa de montaña y hacer la mejor clasificación posible”.

El bloque lo completan Arcas, Samitier, Rojas, Lazkano, Pedrero y el velocista americano Barta. “Es un equipo majo, yo tengo confianza en que pueden hacer un buen Giro. Es un equipo compensado en el que mezclamos veteranos con gente joven a la busca de una oportunidad y con mucha confianza”, decía ayer Unzué. “El Giro es una carrera sorprendente y que en cada edición identifica a las nuevas generaciones que vienen. Creo que podemos hacer una buena carrera”.

Unzué ve a INEOS y Carapaz comofavoritos. “López lo hará bien y Bahrain tiene corredores para jugar en carrera....”.