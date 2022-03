Valverde, segundo en la Strade-Bianche que dominó Pogacar

segunda posición en la carrera Strade-Bianche (Italia) justo por detrás del esloveno Tadej Pogacar, doble campeón del Tour de Francia, que impuso su ritmo en los últimos 50 kilómetros y consiguió una ventaja de más de medio minuto sobre sus dos perseguidores principales. El murciano Alejandro Valverde finalizó en(Italia) justo por detrás del esloveno, doble campeón del Tour de Francia, que impuso su ritmo en los últimos 50 kilómetros y consiguió una ventaja de más de medio minuto sobre sus dos perseguidores principales.

Pogacar impuso su ley en tierras italianas. La clásica transalpina se presentaba como una cita importante para Pogacar y el francés Julian Alaphilippe ante las grandes ausencias del neerlandés Mathieu Van der Poel y el belga Wout Van Aert, pero el francés, bicampeón del mundo, cruzó en último lugar la línea de meta tras una carrera en la que sufrió un temprano accidente que le condicionó el recorrido.

Todo hacía indiciar que serían ambos ciclistas los que pelearían por la primera posición, pero no fue así. El esloveno atacó y, en última instancia, fue Valverde el único que pudo seguir su estela.

Pogacar no tuvo rival y no flaqueó en ningún momento desde su ataque. Cada pedaleada le alejaba del pelotón y confirmaba su gran estado de forma. El doble campeón del 'Tour' quería inscribir su nombre en esta clásica de la Toscana y no paró hasta conseguirlo.

Comenzó liderando la carrera un grupo de cinco ciclistas formado por el francés Lilian Calmejane, el neerlandés Taco Van der Hoorn, el alemán Marco Brenner y el italiano Samuele Zoccarato, hasta que llegaron los 50 km finales, donde Pogacar demostró que es uno de los mejores ciclistas del mundo.

Cuando faltaban algo más de 50 km, Alaphilippe mandaba en el pelotón. Pero fue un espejismo. Pocagar metió una marcha más y el francés hizo el intento de seguirlo, pero, seguramente afectado por la caída que sufrió en una zona de grava, no pudo con el esloveno.

El español Carlos Rodríguez, en cambio, se sumó al ataque de Pogacar en busca de una recompensa en forma de podio que a la postre no llegó (19º), pues el pelotón le alcanzó a falta de 24 km.

Mantuvo intacta su ventaja Pogacar, que miró atrás en varias ocasiones esperando una posible contra de Alaphilippe que nunca llegó.

Valverde se escapó entonces, a falta de menos de 20 km, junto al estadounidense Quinn Simons, el ecuatoriano Jhonatan Narváez y con el danés Kasper Asgreen, que se adelantó con un objetivo imposible, alcanzar al esloveno.

Consiguieron recortar algo de distancia, tras una caída mínima en el ritmo del líder y, al final, solo quedaron el danés y el español en la pugna por la segunda posición.

Con 184 km a su espalda, 50 de ellos líder en solitario, y tras once sectores de tierra, Pogacar culminó la subida de Via de Santa Cateria en Siena (Italia) para cruzar la meta y recoger la corona de Van der Poel, que no pudo defenderla por sus problemas de espalda.

Valverde cruzó la línea de meta a 38 segundos después de imponer su pedalada sobre la de un Asgreen que pasó tercero la línea final. El también español Pello Bilbao finalizó quinto, Narváez sexto y el colombiano Sergio Higuita décimo.