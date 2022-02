Valverde gana O Gran Camiño y el ucraniano Padun se lleva la crono

Sonrió Valverde en Sarria (Lugo) y también uno de los dos ucranianos que estaban en competición, Mark Padun (Education First), que se llevó el último triunfo parcial.

A Valverde le sirvió ser cuarto (con el mismo tiempo que el tercero) en la etapa de este domingo, en la que Jesús Herrada (Cofidis), segundo, se quedó a cinco segundos de Padun y Ion Izaguirre (Cofidis), tercero, a diez.

La reaparición de una vuelta a Galicia profesional en el calendario ciclista finalizó con una contrarreloj en la localidad lucense de Sarria con dos zonas rodadoras al inicio y al final, y una intermedia algo más quebrada por carreteras secundarias. En los últimos siete kilómetros, los corredores pasaron íntegramente por el Camino Francés a Santiago de Compostela.

Diez segundos. Ese era el tiempo que defendía el canadiense Michael Woods y el que tenía que quitarle Alejandro Valverde. Woods se había vestido el maillot de líder con su triunfo en el Mirador del Ézaro y Valverde llegaba en progresión tras ser tercero en la primera jornada, segundo en la que ganó Woods y primero en la etapa reina.

La clasificación se había comprimido en la montaña ourensana, donde Woods enseñó los dientes con varios cambios de ritmo, pero Valverde no solo le aguantó, sino que además se llevó las bonificaciones de una meta volante y el triunfo de etapa para recortarle siete segundos.

El pulso por el triunfo se iba a decidir en Sarria, en la última etapa, en teoría con Valverde como favorito, mejor ante el crono que Woods. Había otras dos batallas: la victoria de etapa y el podio, con el español Rubén Fernández y el colombiano Iván Sosa como candidatos a la tercera plaza y una renta de 49 segundos a favor del americano.

Jesús Herrada (Cofidis) estableció el tiempo de referencia en el intermedio (08:46), el mismo que Matthias Brandle (Israel), y en la meta, donde mejoró en seis segundos a Derek Gee (Israel), un tiempo que, finalmente, le sirvió para ser segundo.

El ucraniano Mark Padun y Alejandro Valverde pasaron por el primer punto de control a un segundo, donde Woods ya cedía los 10 segundos de renta con los que afrontaba la jornada.

Padun mejoró en cinco segundos el tiempo de Herrada tras los 15.80 kilómetros de recorrido. Partía desde la sexta plaza en la general, a 1:19 del podio, y adelantó a Igor Arrieta (Kern Pharma), Rubén Fernández e Iván Sosa.

En carrera, Woods se mantenía a 13 segundos de Valverde, con opciones todavía de ganar O Gran Camiño.

El final explosivo, sobre el papel, favorecía al de Movistar. Valverde acabó tercero la etapa a 10 segundos de Padun y solo faltaba por llegar Woods, que se estaba dejando quince segundos respecto a murciano en la entrada del último kilómetro.

El canadiense acabó a 27 segundos en meta y Valverde saboreó el triunfo por 7 segundos respecto al ciclista del equipo de Israel, mientras que a Rubén Fernández se le escapó el podio por solo seis segundos.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA

​

​1. Mark Padun UKR Education First 20:19"

2. Jesús Herrada ESP Cofidis a 5"

3. Ion Izaguirre ESP Cofidis a 10"

4. Alejandro Valverde ESP Movistar a 10"

5. Derek Gee CAN Israel a 11"



CLASIFICACIÓN GENERAL



1. Alejandro Valverde ESP Movistar 12h35:55"

2. Michael Woods CAN Israel a 7"

3. Mark Padun UKR Education First a 1:49"

4. Rubén Fernández ESP Cofidis a 1:55"

5. Iván Sosa COL Movistar a 1:57".