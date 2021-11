Manolo Azcona y Juanjo Oroz: "Estar en la Vuelta será el empujón definitivo”

En la nave que el Kern Pharma tiene en Orkoien se trabaja sin descanso. Aparcado ya el 2021, se piensa en la campaña 2022 en la que el conjunto navarro tiene como gran objetivo e ilusión poder estar en la Vuelta a España.

Da la impresión de que el equipo ha dado un salto en 2021.

Azcona. Hemos hecho un año fenomenal. Nuestra meta era demostrar que somos un equipo de futuro, e ir creciendo. Nos hemos asentado en la categoría y eso nos da la seguridad de que en 2022 vamos a explotar.

Oroz. Ha sido un año de crecimiento alineado a nuestros valores. Hemos trabajado muchísimo, con casi más carreras de las que podíamos, a base de centrarnos en el rendimiento de todos nosotros. Han llegado los resultados y hemos crecido de acuerdo a lo que pensábamos.

¿Echan de menos alguna victoria más?

Azcona. No, para nada. Nosotros no pensábamos en ningún resultado en nuestro primer año Pro Team. Pero hemos ganado la Vuelta a Alsacia y una etapa, cuando no nos habíamos marcado como objetivo ganar ninguna carrera, sino ir creciendo.

Oroz. Aquí siempre se mira rendimiento sobre resultado, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de los resultados. Miramos el rendimiento porque es lo más efectivo ara conseguir resultados.

¿Qué destacarían?

Oroz. El crecimiento de los corredores. Parra se ha mostrado como uno de los mejores escaladores del pelotón, Adriá se codea con los mejores y tiene un futuro terrible; Berrade ha hecho quinto en Limousin como en Croacia; los destellos que ha dado Diego López... No es el crecimiento de un corredor, es el crecimiento de un equipo que nos lo trabajamos día a día con humildad pero con ambición para el futuro.

Azcona. Yo creo que todo el mundo ha subido un escalón y en algunos casos se ha notado más. El equipo ha dado un salto de calidad.

Este es un proyecto a cinco años, ¿en qué punto del camino estamos?

Azcona. Nosotros somos muy ambiciosos, y queremos llegar muy lejos. No le quiero poner nombres, pero estamos convencidos de que podemos ser un equipo grande a nivel mundial. Esa es nuestra meta. Puede parecer pretencioso, pero es lo que queremos y de lo que estamos convencidos. Ahora mismo estamos donde queríamos estar, por eso tenemos confianza.

Oroz. Siempre hay que evaluar dónde estás y a dónde quieres ir. Estamos donde queremos, y muy cerca de dar ese gran paso, tenemos mucha ilusión de debutar en una gran vuelta. Pensamos que el equipo está en ese punto de explotar, es el momento de dar el paso con la gente que tenemos. ¿A qué podemos aspirar? Hemos crecido con una generación de ciclistas y vamos a crecer con ellos, que nos demandan ahora una gran vuelta y en el futuro estar con los mejores. No vamos a descansar para estar a su altura.

El siguiente paso sería estar en la Vuelta a España.

Azcona. Es nuestra gran ilusión y tenemos la esperanza de que lo vamos a hacer. Será nuestro empujón definitivo para demostrar la categoría del equipo.

Oroz. No solo va a ser ir a la Vuelta, allí tenemos que rendir, hay que dar nivel y para eso hay que trabajar muchísimo. Confiamos en las personas en las que estamos como en el trabajo que hacemos, por qué no va a salir bien.

Y con gente muy joven, con pros y contras.

Azcona. La ilusión del joven suple la falta de experiencia. Tienen calidad y unas ganas terribles.

Oroz. Igual nos hacemos ilusiones, pero yo veo ir a la Vuelta como nuestra gran oportunidad. Nuestro corredor con más edad es Carretero, con 26 años. El equipo en 2022 no es igual que en 2020, tenemos bagaje y confío en el rendimiento que vamos a dar en la Vuelta.No sería una sorpresa para nosotros que hiciéramos una gran carrera a nuestro nivel. No tenemos miedo a la carrera, son trabajo y sin mala suerte el nivel del equipo puede ser muy bueno.

Nunca he visto a nadie tan convencido.

Azcona. Gran parte de nuestro éxito se debe a que todos tenemos el convencimiento de que podemos hacerlo bien. No se nos pasa por la imaginación pensar que vamos a fallar. Esa confianza ciega nos hace ser un poco mejores que los demás.

Oroz. Es un mensaje que hay que saber leer e interpretar. Nosotros confiamos en nosotros y en nuestro trabajo, y eso no quiere decir que no tengamos dificultades. Las tenemos, muchas y duras. Pero vengan como vengan confiamos en que vamos a dar el 100%. Suena mal hablar de uno mismo, pero la unión entre Azcona y Oroz suma mucho. Para que esto crezca, hay que saber transmitirlo a los corredores y al equipo. No puede sonar a soberbia, trabajamos todo lo que podamos.

Y siempre con una actitud valiente en carrera.

Azcona. Siempre. Nosotros tenemos en la cabeza un proyecto y vamos a ver si lo conseguimos. Yo estoy convencido.

Hay gente a la que esto le puede molestar, que le puede parecer todo muy presuntuoso.

Oroz. Cuesta acoplarse a nuestra idea. En Croacia, por ejemplo, nos vino un Deceuninck a decirnos qué hacíamos allí tirando. Y luego el último día vino el director y nos dio la enhorabuena. Nosotros no hacemos nada mejor que los demás, nosotros hacemos lo que creemos. Nosotros no pretendemos incomodar a nadie, nosotros tratamos de hacer realidad nuestras ilusiones.

Azcona. Hemos recibido felicitaciones de equipos, organizaciones... se nos respeta como equipo.

Y siempre con una filosofía, trabajar con vuestra gente.

Azcona. Gente de casa y gente joven. Siempre ha sido la filosofía y hay gente que ha estado peleando tours y grandes vueltas. Yo estoy convencido de que de este equipo van a salir grandes ciclistas y con ellos queremos hacer cosas grandes.

Oroz. Nosotros no estamos atados a fronteras, creemos que podemos conseguir resultados con gente de aquí, que se ha dejado la piel trabajando con nosotros. No estamos cerrados a que vengan corredores de fuera, pero esa es la excepción. Nosotros confiamos en el camino por el que vamos, cuesta, pero confiamos en nuestra gente y sabemos que con ellos podremos hacer cosas importantes.