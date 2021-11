Alejandro Valverde: “Es mi último año, pero no pienso relajarme”

plantar los 1.000 árboles con el La víspera de viajar a Sangüesa paracon el equipo Movistar, Alejandro Valverde se hizo 140 kilómetros en bici. El murciano está en plena pretemporada del que será su último año como profesional, 2022. Una campaña en la que no hay un objetivo concreto y en la que estará en las Ardenas, el Giro y la Vuelta como despedida. Colgará la bici con 42 años.

“Tengo mucha ilusión por 2022, sabiendo que va a ser mi último año, seguro. Lo afronto con tranquilidad y con el objetivo de disfrutar cada carrera siendo competitivo. En mi último año no pienso relajarme, ni mucho menos”, comentaba ayer el ciclista murciano. “Casi todo lo que voy a correr ya lo he ganado, pero quiero estar ahí y disfrutarlo”.

NO HAY VUELTA POSIBLE

Confesó Valverde en Sangüesa, que su idea era haberse retirado a final de 2021, pero que lo sucedido por la pandemia, más los buenos resultados que ha tenido le han invitado a seguir una campaña más. Y con el sorprendente objetivo de afrontar el Giro de Italia.

“Quiero estar en el Giro, sin el Tour. Haré la Flecha y la Lieja. La Amstel la han adelantado 11 días y es demasiado tiempo. En el Giro no pienso luchar por la general, voy a ir a por etapas y quiero disfrutar de la carrera”, explicaba el murciano. “Irá un buen equipo, seguro. Ellos me han ayudado en los últimos años en todas las grandes, y yo quiero devolverles un poco todo lo que han hecho por mí. Quiero disfrutar de esta temporada en todas las carreras Espero no tener ninguna lesión ni ningún percance”.

A Alejandro Valverde, que seguramente debutará en Mallorca, le quedarán a partir de 2022 otros dos años de contrato con la estructura de Movistar Team. Pero no serán como ciclista. habrá que ver qué papel le da Eusebio Unzué en todo el organigrama del equipo.