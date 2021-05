Burgos acoge la presentaciòn del "mejor comienzo para tener una gran Vuelta"

Actualizada 25/05/2021 a las 13:49

Unipublic presentó este martes 25 de mayo en Burgos las dos primeras etapas de la Vuelta Ciclista a España 2021, que discurrirán por la provincia y que la organización de la carrera consideran "el mejor comienzo" para que se pueda vivir "una gran" ronda nacional.

Burgos acogerá por primera vez tres etapas de la Vuelta Ciclista a España, sumando casi 400 kilómetros de recorrido. La primera será una contrarreloj individual de cerca de ocho kilómetros con salida en la Catedral, que se encuentra conmemorando su octavo centenario, y la segunda con salida en Caleruega y final en el barrio de Gamonal de la ciudad burgalesa. También habrá una tercera por la provincia, con salida en Santo Domingo de Silos y el alto del Picón Blanco.

En un acto celebrado en la Iglesia Real de La Antigua de Gamonal, donde a escasos metros acabará la segunda etapa, Javier Guillén, director de la Vuelta, recalcó que la crono del 14 de agosto será en su opinión "una de las más espectaculares en cuanto a recorrido".

"Como carrera lo que más nos gusta es entrar en el corazón de la ciudad como elemento necesario para entrar en el corazón de la gente. Por eso hemos decidido que sea una crono individual y aprovechar al máximo su geografía urbana", añadió Guillén, que indicó que la llegada del último ciclista estaría prevista sobre las 20.22, un horario "para que toda la gente pueda beneficiarse" de esa etapa.

El director general de Unipublic recordó que se han tenido que salir "de la pauta que es hacer una crono por equipos porque logísticamente la individual era la única opción" y por ello agradeció "la sensibilidad y el entendimiento" con las autoridades de la ciudad porque "el efecto de que haya promoción" hacía necesario que discurriese "por las calles centrales".

"Burgos va a ser en agosto la capital mundial del ciclismo de alta competición. 190 países van a ver a su Catedral como anfitriona, nunca hemos tenido un escenario tan monumental y en este sentido hemos recibido un extraordinario reconocimiento a nivel internacional", celebró.

Sobre la segunda etapa, remarcó "la necesidad" de las autoridades y la Fundación VII Centenario "de querer tener la mayor presencia de la Vuelta" y apuntó que es "previsible una llegada al esprint", aunque sin olvidar la presencia del "viento" y "la incertidumbre máxima" que reside en el ciclismo actual.

"La Vuelta no puede tener un mejor comienzo para tener una gran Vuelta", afirmó Guillén, cuya "idea es que haya público" en las carreteras después de que no lo hubiese "en ningún kilómetro" de la anterior edición. "Pero es un poco pronto porque la evolución de la pandemia no la marcamos los que estamos aquí, pero la vacunación está ayudando a encontrar normalidad", agregó.

Por ello, desde Unipublic trabajan "con a idea de que sea una Vuelta normal", sin esconder que "alguna restricción habrá" y que habrá otras que deban "consensuar" con las Consejerías de Sanidad de cada Comunidad Autónoma. "El 2020 nos enseñó como hacer una Vuelta sin público y con Covid, y ahora el escenario pandémico es radicalmente distinto. Nosotros hemos demostrado tener una capacidad de reacción enorme y podemos tomar decisiones casi inmediatas", sentenció.

BURGOS Y CASTILLA Y LEÓN, ILUSIONADAS

Por su parte, César Rico, presidente de la Diputación de Burgos quiso en primer lugar felicitar la organización estos días de una Vuelta a Burgos femenina "difícil de repetir" y calificó estas dos primeras etapas como "espectaculares". "La primera, supongo que va a ser muy técnica y va a exigir un esfuerzo a corredores para ser el primer líder y también a la Policía Local para hacer una etapa en el centro de la ciudad", puntualizó.

"La segunda es un guiño a la provincia y se va a visualizar la riqueza monumental y forestal de la provincia. Va a ser una de las pocas oportunidades para los esprinters y en los últimos kilómetros se verá ciclismo de calidad", avisó.

El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, admitió que la segunda etapa de La Vuelta 2021 "recupera esa esencia de las buenas llegadas" que se vivieron en Burgos en los 80 y 90, y felicitó que las instituciones hayan hecho "una apuesta decidida porque la Vuelta salga de Burgos y de Castilla y León" y que se alineasen para "hacer una aportación económica porque esta carrera debe ser también un catalizador". "Burgos, Castilla y León y Gamonal estamos de enhorabuena", concluyó.

Finalmente, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, mostró "su orgullo" por la primera etapa de la ronda en la que podrán "vender la ciudad como nunca se ha visto" y poder lograr que "cientos de miles de espectadores quieran venir a descubrirla", mientras que de la segunda resaltó que termine "en el barrio más populoso y que mayor entrega demuestra siempre con el deporte". "No me haría más ilusión como alcalde que ver ganar a un burgalés en la segunda etapa, porque la crono son palabras mayores", deseó.