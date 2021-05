Chente García Acosta: "Soler tiene una gran oportunidad"

Actualizada 06/05/2021 a las 06:00

Chente García Acosta va a pasar mes y medio fuera de casa. La semana pasada dirigió al equipo en Romandía. Esta ha estado inspeccionando las etapas finales del Giro de Italia, que comienza el sábado en Turín con una crono. Va a ser un Giro diferente en el que Movistar va a testar a Marc Soler como líder para una grande.

El sábado empieza el Giro, ¿con qué objetivos acude Movistar?

Queremos ver a Marc Soler cómo funciona como líder en una carrera de tres semanas. Lo lógico sería intentar hacer una buena general. Hay que ver si es capaz de aguantar las tres semanas a un buen nivel, y hemos apañado un buen equipo a su alrededor. Están todos a su disposición. Conforme vaya avanzando el Giro seguro que surgen oportunidades para todo.

¿Qué es hacer una buena general?

No me gusta concretarlo. Igual acaba el 15 pero ha conseguido ser un buen jefe de filas. Lo ideal sería entrar entre los diez, pero sin volvernos locos. Para mí lo esencial es que aguante las tres semanas bien y que ejerza como un gran jefe de filas en todos los sentidos. En lo deportivo y en lo demás.

¿Qué han hablado con él?

Sí, le hemos dicho que tiene una oportunidad muy bonita de liderar un equipo en una grande y que no la desaproveche. La diferencia con otras grandes es que otras veces puede tomarse un día de relajo, aquí eso ya no le vale. Uno de los objetivos que tenía, que era llegar muy bien al Giro, lo ha conseguido. Está muy bien. Luego en carrera nos va a tocar ir con tranquilidad. No somos los favoritos y no hay le necesidad de dar la cara desde el primer día, sí que tenemos que correr atentos e ir pasando los días para ver qué podemos hacer.

Soler siempre tiene un día que falla y pierde tiempo.

Es un ciclista que tiende a descentrarse en alguna etapa o algún día. Como nunca ha estado para disputar una gran vuelta, en el momento que le duelen las piernas un poco más de la cuenta tiende a desconectar. Hay que conseguir que eso no suceda. Y también que el día malo, que todo el mundo lo tiene en tres semanas, no sea una catástrofe.

Aprender, pero de otra manera.

Marc tiene que aprender a ser un gran líder. Ya sabemos que tiene calidad, ahora es enseñarle a ser un gran líder con los pequeños detalles. El Giro es una buena carrera para ir madurando. Y también es una gran oportunidad para el resto.

¿Por ejemplo?

Matteo Jorgensen nunca ha hecho una grande, y aquí tiene la oportunidad de crecer al lado de Marc sin ninguna presión. Tenemos corredores como Cataldo, con mucha experiencia, Villella que está muy bien; Pedrero y Einer Rubio han dado muy buen nivel. Tenemos a Albert y Nelson para las etapas de media montaña, así que tenemos un equipo muy compensado.

Son corredores con los que siempre cabe un plan B.

En un Giro si llegas bien a la tercera semana hay oportunidades para todos, como Einer el año pasado. Pero el objetivo número uno es que a Marc no le falte nunca de nada.

¿Qué tal es el Giro de 2021?

El esquema es parecido al de otros años, aunque a mí por las etapas que he visto me parece más duro. La etapa de los Dolomitas con Marmolada, Pordoi, Giao y meta es durísima. La del Zoncolan también se agarra mucha y la 18 y 18 son muy muy duras.

Más una crono final de 30 kilómetros el último día.

Es una señora contrarreloj, porque 30 kilómetros son 30 kilómetros. Pero yo creo que allí van a disputarla solo los que estén peleando por la general. Y allí va a ser ya una cuestión casi de fuerzas y de supervivencia. El año pasado hubo tres cronos y hace dos, también. Este hay una menos, una al principio y otra al final.

Más todas las trampas que habrá en todas las etapas.

Trampas hay siempre, el Giro de Italia es una trampa entero. Porque todos los días hay alguna sorpresa. Nosotros hemos hecho el trabajo antes. Max Sciandri ha visto las etapas del Sur, yo las del Norte más lo que ya conocemos.

Ustedes no son, a priori, actores principales, pero el Giro de 2021 tiene una participación espectacular.

Este año viene gente muy buena. Mikel Landa va a ir a por todas, con Peio Bilbao en su equipo pueden hacerlo muy bien. Bernal seguro que viene con idea después de lo del Tour del año pasado. A Simon Yates se le ha visto también muy bien. A ver cómo van Evenepoel o Almeida... cada vez viene más gente al Giro.

¿Por quién apuesta?

Salvo Bernal, que no se le ha visto en las últimas carreras, y Evenepoel que hay que ver cómo viene de la lesión, todos los demás líderes de los equipos van a venir muy bien seguro. Mira Yates en el Giro de Alpes. Luego a ver cómo va la carrera. Hay gente que llega muy bien y pincha, otros que empiezan regulares y van yendo a más... Lo que no se puede hacer es llegar mal. Aquí el problema es que tienes mucha montaña concentrada en la tercera semana y ahí no perdona.

MOVISTAR GIRO

4 victorias

FINALES ha conseguido la estructura del Movistar a lo largo de su historia. Las dos de Miguel Induráin (1992-93), más la de nairo Quintana (2014) y Richard Carapaz (2019). Además han hecho podio con Unai Osa, David Arroyo, Valverde y Quintana.





19 etapas

GANADAS en el Giro de Italia tiene la estructura de Eusebio Unzué a lo largo de sus participaciones en el Giro.





13 ciclistas

DEL EQUIPO han conseguido victorias de etapa: Miguel Induráin (4), Pablo Lastras (1), Joan Horrach (1), Fran Ventoso (2), Vasil Kyrienka (1), Andrey Amador (1), Giovanni Visconti (2), beñat Intxausti (2), Alex Dowsett (1), Nairo Quintana (3), Alejandro Valverde (1), Gorka Izagirre (1) y Richard Carapaz (3)





2 victorias

EN LA CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS suma la estructura de Abarca Sports en el Giro de Italia: 2017 y 2019.